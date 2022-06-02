Греф и Шувалов заинтересовались мегапроектом властей ХМАО

Власти ХМАО обсуждают с руководством крупнейших банков проект строительства университетского кампуса Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Крупнейшие российские банки Сбербанк, ВТБ и ВЭБ.РФ проявили заинтересованность к участию в проекте по строительству университетского кампуса в Сургуте, который станет одним из объектов научно-технологического центра. Эту информацию URA.RU подтвердил вице-губернатор ХМАО Владислав Нигматулин.

«К реализации проекта кампус проявляли интерес несколько инфраструктурных банков, в том числе ВТБ. И ВЭБ.РФ (на их основе Министерством образования и науки РФ сформирован проектный офис по соответствующему направлению) и Сбербанк», — прокомментировал Нигматулин. Он также добавил, что региональные власти рассчитывают на получение федерального софинансирования на строительство кампуса в рамках конкурса, который проводит Министерство образования и науки для реализации подобных проектов.

Предполагается, что сам объект будет состоять из трех составляющих — учебный корпус, общежитие для студентов и спортивный комплекс. «В этом году мы планируем найти концессионера, который готов войти в этот проект. Соответственно, в 2023 году будет разработана проектно-сметная документация. И на само строительство будет отведено еще два-четыре года», — озвучил вице-губернатор ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало, что компания «Швабе» подписала соглашение о строительстве Центра высоких биомедицинских технологий, который должен стать первым объектом научно-технологического центра Сургута. Общая стоимость проекта по состоянию на начало февраля оценивалась в 90 миллиардов рублей. В реализации этого проекта югорским властям помогает «Роснефть».

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