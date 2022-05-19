В Кургане взлетели цены на новостройки

За полтора месяца стоимость квадратного метра в курганских новостройках выросла на 25 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане средняя стоимость квадратного метра в новых домах за полтора месяца выросла почти на 25 тыс. рублей. Данная информация размещена на сайте Restate.

«Цена продажи квартир в Кургане. <…> 29.03.2022. Квартиры в новостройках и жилых комплексах: 66,181 [рублей цена за квадратный метр]. 06.05.22. Квартиры в новостройках и жилых комплексах: 91,105», — указано на сайте.

Стоимость квартир на вторичном рынке жилья, по данным сайта, за этот период практически не изменилась. 29 марта цена квадратного метра была 53 228 рублей, а 6 мая — 53 695 рублей.

Ранее стало известно, что разница между стоимостью строительства квадратного метра жилья и ценой его продажи в Курганской области в 2021 году составила около 30%. При этом в апреле 2022 года на рынке вторичного жилья в Кургане стали снижаться цены.