Пермяк спас девушку от укуса черной гадюки

Змея укусила девушку в руку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Соликамске сотрудник базы отдыха помог девушке после укуса змеи. Об этом URA.RU рассказали друзья пострадавшей.

По очевидцев, компания отдыхала на берегу озера, в какой-то момент девушку в руку укусила черная гадюка, яд которой опасен для человека. «На помощь пришел сотрудник базы отдыха Виталий, он отвез нашу подругу в больницу Соликамска. По дороге она уже теряла сознание, ей было очень плохо», — поделилась собеседница.

По словам Виталия, который буквально спас девушку, он сразу понял, что медлить нельзя, так как укусы гадюк очень опасны. Когда он привез ее в больницу, девушка уже была без сознания и ее отправили в реанимацию. Сейчас с пострадавшей все хорошо, она и ее друзья благодарны Виталию, который пришел на помощь.

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