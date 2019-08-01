Питон залез в квартиру в Перми и уснул за унитазом Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Двухметровый питон через канализацию попал в квартиру на улице Чернышевского в Перми. Заметившая рептилию женщина не пострадала.

Многодетная мать Ильмира Юмухаметова зашла в туалет и увидела змею на полу. Женщина закрыла дверь, отвела детей в дальнюю комнату и вызвала службу спасения. Когда спасатели зашли в туалет, то обнаружили змею в сонном состоянии: из-за холодов она впала в анабиоз. Змею забрали и увезли в герпетологический клуб центра «Зеленое хозяйство».

«Проверили вентиляцию — решетки не сломаны. Значит, питон заполз через унитаз», — сообщили руководитель лаборатории герпетологии клуба по содержанию и разведению экзотических животных общественного центра «Зеленое хозяйство» Олег Рицков в интервью сайту 59.RU. Если хозяин питона не объявится, то он останется на попечении у сотрудников центра.

По мнению эксперта, змея бы могла спокойно прожить пару лет в подвале дома, если бы питалась крысами. «Но если бы выползла на улицу, то погибла при первых же заморозках», — заключил Рицков.