СМИ: спортсмены из РФ и Беларуси просятся в сборную Казахстана

03 июня 2022 в 12:12 Размер текста - 17 +

Устная просьба спортсменов не будет рассматриваться как официальное заявление, объяснили в министерстве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские и белорусские спортсмены обращались в Министерство культуры и спорта Казахстана с устными заявлениями о намерении выступать за сборную страны. Об этом сообщили в спортивном ведомстве. «Письменных заявлений от спортсменов из России и Беларуси о смене гражданства и выступлении за сборную Казахстана не поступало. Ранее поступившие заявки происходили в устной форме и не являются официальным заявлением», — цитирует представителей министерства «Интерфакс». Ранее спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от участия во многих мировых чемпионатах и соревнованиях из-за усилившегося санкционного давления западных стран в связи со спецоперацией на Украине. Так, например, международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР), передает Sport24 . Как сообщает RT, спортивная организация приняла такую же меру и в отношении белорусских спортсменов. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ограничения западных стран направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Российские и белорусские спортсмены обращались в Министерство культуры и спорта Казахстана с устными заявлениями о намерении выступать за сборную страны. Об этом сообщили в спортивном ведомстве. «Письменных заявлений от спортсменов из России и Беларуси о смене гражданства и выступлении за сборную Казахстана не поступало. Ранее поступившие заявки происходили в устной форме и не являются официальным заявлением», — цитирует представителей министерства «Интерфакс». Ранее спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от участия во многих мировых чемпионатах и соревнованиях из-за усилившегося санкционного давления западных стран в связи со спецоперацией на Украине. Так, например, международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР), передает Sport24. Как сообщает RT, спортивная организация приняла такую же меру и в отношении белорусских спортсменов. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ограничения западных стран направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией.