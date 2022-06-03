СМИ: спортсмены из РФ и Беларуси просятся в сборную Казахстана

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Чемпионат мира по дзюдо. Сборный репортаж. Путин Владимир. Много ВИПов. Челябинск., флаг казахстана
Устная просьба спортсменов не будет рассматриваться как официальное заявление, объяснили в министерстве Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские и белорусские спортсмены обращались в Министерство культуры и спорта Казахстана с устными заявлениями о намерении выступать за сборную страны. Об этом сообщили в спортивном ведомстве.

«Письменных заявлений от спортсменов из России и Беларуси о смене гражданства и выступлении за сборную Казахстана не поступало. Ранее поступившие заявки происходили в устной форме и не являются официальным заявлением», — цитирует представителей министерства «Интерфакс».

Ранее спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от участия во многих мировых чемпионатах и соревнованиях из-за усилившегося санкционного давления западных стран в связи со спецоперацией на Украине. Так, например, международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР), передает Sport24. Как сообщает RT, спортивная организация приняла такую же меру и в отношении белорусских спортсменов. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ограничения западных стран направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией.

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Российские и белорусские спортсмены обращались в Министерство культуры и спорта Казахстана с устными заявлениями о намерении выступать за сборную страны. Об этом сообщили в спортивном ведомстве. «Письменных заявлений от спортсменов из России и Беларуси о смене гражданства и выступлении за сборную Казахстана не поступало. Ранее поступившие заявки происходили в устной форме и не являются официальным заявлением», — цитирует представителей министерства «Интерфакс». Ранее спортсмены из России и Белоруссии были отстранены от участия во многих мировых чемпионатах и соревнованиях из-за усилившегося санкционного давления западных стран в связи со спецоперацией на Украине. Так, например, международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России (ФТР), передает Sport24. Как сообщает RT, спортивная организация приняла такую же меру и в отношении белорусских спортсменов. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ограничения западных стран направлены на дискриминацию всего, что связано с Россией.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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