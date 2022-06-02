Свердловчанам предложили арендовать сельские земли за один рубль

Льготная аренда будет действовать с момента заключения договора до 31 декабря 2022 года
Власти Свердловской области предлагают свердловчанам взять в аренду за один рубль сельскохозяйственные участки. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.
«Мы устанавливаем льготную арендную плату — в размере один рубль — за земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года», — сказал губернатор. Его слова передает департамент информполитики Свердловской области.
По задумке региональных властей, это решение позволит ввести в сельскохозяйственный оборот более трех тысяч гектаров неиспользуемых земель. Эта льгота будет действовать с даты заключения договора аренды по 31 декабря 2022 года.
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