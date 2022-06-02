02 июня 2022

Свердловчанам предложили арендовать сельские земли за один рубль

© Служба новостей «URA.RU»
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Земельные участки бывших начальников полиции и следственного комитета. Чебаркуль, поле, участок под застройку
Льготная аренда будет действовать с момента заключения договора до 31 декабря 2022 года Фото:

Власти Свердловской области предлагают свердловчанам взять в аренду за один рубль сельскохозяйственные участки. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев.

«Мы устанавливаем льготную арендную плату — в размере один рубль — за земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года», — сказал губернатор. Его слова передает департамент информполитики Свердловской области.

По задумке региональных властей, это решение позволит ввести в сельскохозяйственный оборот более трех тысяч гектаров неиспользуемых земель. Эта льгота будет действовать с даты заключения договора аренды по 31 декабря 2022 года.

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Власти Свердловской области предлагают свердловчанам взять в аренду за один рубль сельскохозяйственные участки. Соответствующее постановление подписал глава региона Евгений Куйвашев. «Мы устанавливаем льготную арендную плату — в размере один рубль — за земельные участки сельхозназначения, которые не сдавались в аренду с 2019 года», — сказал губернатор. Его слова передает департамент информполитики Свердловской области. По задумке региональных властей, это решение позволит ввести в сельскохозяйственный оборот более трех тысяч гектаров неиспользуемых земель. Эта льгота будет действовать с даты заключения договора аренды по 31 декабря 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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