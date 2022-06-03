Ситуацию усугубила ледяная вода и сильное течение Фото: Анна Майорова © URA.RU

Во время купания в запрещенном месте утонул 14-летний ребенок. Инцидент произошел днем 2 июня на Малоистокском пруду в Екатеринбурге, сообщает городская полиция.

«Следственным отделом по Октябрьскому району г. Екатеринбург СК России по Свердловской области проводится процессуальная проверка по факту гибели на водоеме 14-летнего подростка, купавшегося накануне в Малоистокском пруду», — говорится в сообщении УМВД по Екатеринбургу. Сотрудники полиции в настоящий момент опрашивают очевидцев происшествия, а также родственников погибшего. По итогам необходимых мероприятий следователем СКР будет принято процессуальное решение.

Один из очевидцев произошедшего рассказал, что во время рыбалки к нему подбежал ребенок и попросил помощи. «Мальчик сказал, что его родственник утонул. Я побежал туда, разделся и начал нырять, попытался найти утонувшего, но не смог, вода ледяная и сильное течение», — цитирует очевидца telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

Правоохранительные органы также уточнили, что на место прибыли сотрудники МЧС. Именно свердловские спасатели смогли вытащить из водоема тело погибшего.