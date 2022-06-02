Тюменские власти потратят миллионы на рекламу Тобольска

Большинство мероприятий фестиваля будут платными Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бюджет фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», который с 23 июня по 2 июля пройдет в древней столице Сибири, составляет 4,5 млн рублей. Об этом URA.RU рассказала и. о. генерального директора Тюменского концертно-театрального объединения Вероника Кирюшина. Организаторы планируют охватить мероприятием порядка 10 000 человек, включая туристов из других регионов.

«Общий бюджет на проведение музыкального фестиваля „Лето в Тобольском Кремле“ составляет 4,5 млн рублей. На продаже билетов мы планируем заработать, как минимум, столько же», — рассказала URA.RU и. о. генерального директора ТКТО Вероника Кирюшина.

Фестиваль пройдет в Тобольске в тринадцатый раз, и впервые с начала пандемии коронавируса. За девять дней жители Тобольска и туристы из других городов смогут увидеть 11 спектаклей и концертов. По словам организаторов, охват аудитории составит порядка 10 000 человек.

Бесплатными будут лишь три основных события фестиваля. Безвозмездно можно посетить концерты Тюменского филармонического и Екатерининского оркестров (Екатеринбург), а также увидеть трансляцию концерта с Дворцовой площади Санкт-Петербурга. На остальные мероприятия билеты придется купить. Стоимость — от 100 до 3 000 рублей.

Самые внушительные суммы со зрителей возьмут за посещение премьерной оперы «Жизнь за царя» (в исполнении артистов Новосибирского государственного академического театра оперы и балета), а также за билеты на спектакль «Роман в письмах». Роли в нем исполняют народные артисты России Ксения Раппопорт и Евгений Миронов. Высокая стоимость продиктована размером затрат на организацию этих событий.

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