Издание «Вечерние Ведомости» оштрафовали за фейки про военных

03 июня 2022 в 13:49 Размер текста - 17 +

Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием символики Z Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» — компанию «Техноторг» — оштрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Решение вынесено Ленинским райсудом Екатеринбурга 3 июня. «ООО „ТехноТорг“ по делу „Вечерних ведомостей“ признано виновным. Назначен штраф в 150 000 рублей», — сообщила интернет-газета в своем telegram-канале. Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием символики Z. Как уточнила директор «Вечерних Ведомостей» Гузель Аиткулова, она планирует обжаловать это решение. По ее мнению, данное решение суда в отношении юрлица является первым в регионе за пост в соцсетях. Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» — компанию «Техноторг» — оштрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Решение вынесено Ленинским райсудом Екатеринбурга 3 июня. «ООО „ТехноТорг“ по делу „Вечерних ведомостей“ признано виновным. Назначен штраф в 150 000 рублей», — сообщила интернет-газета в своем telegram-канале. Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием символики Z. Как уточнила директор «Вечерних Ведомостей» Гузель Аиткулова, она планирует обжаловать это решение. По ее мнению, данное решение суда в отношении юрлица является первым в регионе за пост в соцсетях.