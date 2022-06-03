Издание «Вечерние Ведомости» оштрафовали за фейки про военных

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Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием символики Z Фото:

Издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» — компанию «Техноторг» — оштрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Решение вынесено Ленинским райсудом Екатеринбурга 3 июня.

«ООО „ТехноТорг“ по делу „Вечерних ведомостей“ признано виновным. Назначен штраф в 150 000 рублей», — сообщила интернет-газета в своем telegram-канале.

Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием символики Z. Как уточнила директор «Вечерних Ведомостей» Гузель Аиткулова, она планирует обжаловать это решение. По ее мнению, данное решение суда в отношении юрлица является первым в регионе за пост в соцсетях.

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Издателя интернет-газеты «Вечерние ведомости» — компанию «Техноторг» — оштрафовали на 150 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Решение вынесено Ленинским райсудом Екатеринбурга 3 июня. «ООО „ТехноТорг“ по делу „Вечерних ведомостей“ признано виновным. Назначен штраф в 150 000 рублей», — сообщила интернет-газета в своем telegram-канале. Протокол был составлен за пост в соцсетях с использованием символики Z. Как уточнила директор «Вечерних Ведомостей» Гузель Аиткулова, она планирует обжаловать это решение. По ее мнению, данное решение суда в отношении юрлица является первым в регионе за пост в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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