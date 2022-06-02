Власти ХМАО второй раз за год повышают зарплату бюджетникам

03 июня 2022 в 13:50 Размер текста - 17 +

В Югре произошло второе повышение зарплат бюджетникам с начала года Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти ХМАО увеличили с июня зарплаты бюджетников. Это решение было принято на заседании окружного правительства, о чем сообщается на официальном сайте органов государственной власти. «Проектом постановления предлагается осуществить с 1 июня 2022 года увеличение на шесть процентов фондов оплаты труда государственных учреждений автономного округа», — указано в документах к заседанию окружного правительства. Также там сказано, что увеличение зарплаты бюджетников происходит, чтобы соответствовать МРОТ и соблюдать «дифференцированный подход к оплате труда работников в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ». Кроме того, постановление окружного правительства рекомендует пересмотреть фонды оплаты труда и муниципалитетам в рамках своих учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что первое увеличение зарплат бюджетников произошло в апреле. Тогда их доходы были проиндексированы на четыре процента. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

Власти ХМАО увеличили с июня зарплаты бюджетников. Это решение было принято на заседании окружного правительства, о чем сообщается на официальном сайте органов государственной власти. «Проектом постановления предлагается осуществить с 1 июня 2022 года увеличение на шесть процентов фондов оплаты труда государственных учреждений автономного округа», — указано в документах к заседанию окружного правительства. Также там сказано, что увеличение зарплаты бюджетников происходит, чтобы соответствовать МРОТ и соблюдать «дифференцированный подход к оплате труда работников в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ». Кроме того, постановление окружного правительства рекомендует пересмотреть фонды оплаты труда и муниципалитетам в рамках своих учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что первое увеличение зарплат бюджетников произошло в апреле. Тогда их доходы были проиндексированы на четыре процента.