02 июня 2022

Власти ХМАО второй раз за год повышают зарплату бюджетникам

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре произошло второе повышение зарплат бюджетникам с начала года Фото:

Власти ХМАО увеличили с июня зарплаты бюджетников. Это решение было принято на заседании окружного правительства, о чем сообщается на официальном сайте органов государственной власти.

«Проектом постановления предлагается осуществить с 1 июня 2022 года увеличение на шесть процентов фондов оплаты труда государственных учреждений автономного округа», — указано в документах к заседанию окружного правительства. Также там сказано, что увеличение зарплаты бюджетников происходит, чтобы соответствовать МРОТ и соблюдать «дифференцированный подход к оплате труда работников в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ». Кроме того, постановление окружного правительства рекомендует пересмотреть фонды оплаты труда и муниципалитетам в рамках своих учреждений.

Ранее URA.RU сообщало, что первое увеличение зарплат бюджетников произошло в апреле. Тогда их доходы были проиндексированы на четыре процента.

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Власти ХМАО увеличили с июня зарплаты бюджетников. Это решение было принято на заседании окружного правительства, о чем сообщается на официальном сайте органов государственной власти. «Проектом постановления предлагается осуществить с 1 июня 2022 года увеличение на шесть процентов фондов оплаты труда государственных учреждений автономного округа», — указано в документах к заседанию окружного правительства. Также там сказано, что увеличение зарплаты бюджетников происходит, чтобы соответствовать МРОТ и соблюдать «дифференцированный подход к оплате труда работников в зависимости от уровня квалификации и сложности выполняемых работ». Кроме того, постановление окружного правительства рекомендует пересмотреть фонды оплаты труда и муниципалитетам в рамках своих учреждений. Ранее URA.RU сообщало, что первое увеличение зарплат бюджетников произошло в апреле. Тогда их доходы были проиндексированы на четыре процента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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