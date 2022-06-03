Хуснуллин: время пути из Екатеринбурга в Питер сократится вдвое

Сокращать время пути из Екатеринбурга в Северную столицу хотят расширением дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Время пути из Екатеринбурга в Санкт-Петербург на автомобиле сократиться с 30 до 17,5 часов засчет расширения почти двух тысяч километров дороги. Об этом сообщил заместитель председательства правительства РФ Марат Хуснуллин в своем telegram-канале.

«Мы усиленно работаем над развитием транспортных коридоров. Мы расширим 1 900 км дорог маршрута Европа — Западный Китай до четырех полос. И время в пути из Санкт-Петербурга в Екатеринбург сократится с 30 до 17,5 часов», — пишет Хуснуллин.

Он также подчеркнул, что за пять лет будет реализован рекордный проект — коридор «Запад — Восток», который соединит Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень и Курган. За оставшиеся 3,5 года будет построено более 1 600 км дорог.