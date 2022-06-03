УФСБ привлекли для поиска мигрантов-нелегалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Силовики УФСБ по Свердловской области совместно с полицейскими регионального главка проверили 121 мигранта, у половины из которых нашли нарушения. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Сотрудники полиции при поддержке силовиков УФСБ по Свердловской области проверили мероприятия по выявлению мигрантов, нелегально находящихся на территории России», — сообщил собеседник агентства. Он подчеркнул, что во время операции проверили 121 иностранца. На 62 из них составлен административный протокол.

В ходе проверки силовики выяснили, что шесть мигрантов работали в городе без патента. Доклад об итогах проверки получило командование свердловского главка полиции.

Представитель регионального УФСБ воздержался от комментариев. URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. Он пообещал прокомментировать информацию позднее.

Ранее сообщалось о проведении профилактических мероприятий по поиске нелегальных мигрантов. В частности, операции проводились в торговых центрах Екатеринбурга. Причинами проведения таких мероприятий стали участившиеся случаи тяжких преступлений среди иностранцев, уточнил Горелых. «По распоряжению руководства регионального главка МВД, рейды планируют проводить и в дальнейшем как в Екатеринбурге, так и в других муниципалитетах области», — резюмировал полковник Горелых. В соцсетях публиковали видео задержания.

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU

Фото: источник URA.RU