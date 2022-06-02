02 июня 2022

Клава Кока прилетела в Челябинск, но держит в секрете цель визита

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ночь музыки - 2021. Екатеринбург, клава кока
Певица станет сюрпризом для участников фестиваля Фото:

Певица Клава Кока родом из Екатеринбурга прилетела в Челябинск. Об этом звездный блогер сообщила своим фанатам в соцсетях и похвасталась челябинцам своими новыми косичками.

«Доброе утро, зацените косички на гастроли. Челябинск, сегодня. Третий перелет за сутки, и ХЗ, какой за месяц», — написала в соцсетях певица.

О каких гастролях идет речь, Клава Кока не уточняет. Источник сообщил URA.RU, что певицу пригласили на открытие Первого национального финала «Российской студенческой весны» для учащихся колледжей и техникумов. Церемония открытия состоится сегодня в Ледовой арене «Трактор».

«Это специальный сюрприз и подарок для участников „Студенческой весны“. К нам в Челябинск приедут участники из 60 регионов», — отметил источник.

На открытие фестиваля в ледовой арене «Трактор» соберутся около пяти тысяч зрителей. Планируется, что в церемонии примет участие губернатор Алексей Текслер.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

Певица Клава Кока родом из Екатеринбурга прилетела в Челябинск. Об этом звездный блогер сообщила своим фанатам в соцсетях и похвасталась челябинцам своими новыми косичками. «Доброе утро, зацените косички на гастроли. Челябинск, сегодня. Третий перелет за сутки, и ХЗ, какой за месяц», — написала в соцсетях певица. О каких гастролях идет речь, Клава Кока не уточняет. Источник сообщил URA.RU, что певицу пригласили на открытие Первого национального финала «Российской студенческой весны» для учащихся колледжей и техникумов. Церемония открытия состоится сегодня в Ледовой арене «Трактор». «Это специальный сюрприз и подарок для участников „Студенческой весны“. К нам в Челябинск приедут участники из 60 регионов», — отметил источник. На открытие фестиваля в ледовой арене «Трактор» соберутся около пяти тысяч зрителей. Планируется, что в церемонии примет участие губернатор Алексей Текслер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...