Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью». Такое мнение высказал командир донецкого добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. По его словам, ополченцы не будут долго ждать сдачи боевиков в плен.
«Да надеюсь [завод станет для нацбатов второй „Аховсталью“] Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — заявил Ахра Авидзба в интервью РИА «Новости».
Командир отметил, что ополченцы дадут националистам определенный срок, чтобы выйти с завода. Если боевики не сложат оружие, то «там они и останутся», заявил Авидзба.
Коксохимический завод находится в населенном пункте Авдеевка, подконтрольком Киеву. Рядом с ней почти восемь лет проходит линия соприкосновения огневых позиций Украины и Донбасса. Со стороны Авдеевки ВСУ регулярно обстреливали территорию Донецкой народной республики.
Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что сценарий «Азовстали» может повториться на химическом заводе «Азот» в Северодонецке. Там в бомбоубежищах укрылись украинские националисты. По словам Марочко, боевики удерживают гражданских на территории «Азота», передает RT.
Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В апреле под контроль российской армии перешел Мариуполь. До этого националисты забаррикадировались на комбинате «Азовсталь». Командиры нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) и ВСУ сложили оружие 20 мая. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 украинских солдат и националистов.
Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью». Такое мнение высказал командир донецкого добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. По его словам, ополченцы не будут долго ждать сдачи боевиков в плен. «Да надеюсь [завод станет для нацбатов второй „Аховсталью“] Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — заявил Ахра Авидзба в интервью РИА «Новости». Командир отметил, что ополченцы дадут националистам определенный срок, чтобы выйти с завода. Если боевики не сложат оружие, то «там они и останутся», заявил Авидзба. Коксохимический завод находится в населенном пункте Авдеевка, подконтрольком Киеву. Рядом с ней почти восемь лет проходит линия соприкосновения огневых позиций Украины и Донбасса. Со стороны Авдеевки ВСУ регулярно обстреливали территорию Донецкой народной республики. Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что сценарий «Азовстали» может повториться на химическом заводе «Азот» в Северодонецке. Там в бомбоубежищах укрылись украинские националисты. По словам Марочко, боевики удерживают гражданских на территории «Азота», передает RT. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В апреле под контроль российской армии перешел Мариуполь. До этого националисты забаррикадировались на комбинате «Азовсталь». Командиры нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) и ВСУ сложили оружие 20 мая. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 украинских солдат и националистов.