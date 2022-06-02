Донецкий командир рассказал, где ВСУ ждет вторая «Азовсталь»

03 июня 2022 в 08:28 Размер текста - 17 +

Сценарий «Азовстали» может повториться в Авдеевке, считает Ахра Авидзба Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью». Такое мнение высказал командир донецкого добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. По его словам, ополченцы не будут долго ждать сдачи боевиков в плен. «Да надеюсь [завод станет для нацбатов второй „Аховсталью“] Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — заявил Ахра Авидзба в интервью РИА «Новости». Командир отметил, что ополченцы дадут националистам определенный срок, чтобы выйти с завода. Если боевики не сложат оружие, то «там они и останутся», заявил Авидзба. Коксохимический завод находится в населенном пункте Авдеевка, подконтрольком Киеву. Рядом с ней почти восемь лет проходит линия соприкосновения огневых позиций Украины и Донбасса. Со стороны Авдеевки ВСУ регулярно обстреливали территорию Донецкой народной республики. Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что сценарий «Азовстали» может повториться на химическом заводе «Азот» в Северодонецке. Там в бомбоубежищах укрылись украинские националисты. По словам Марочко, боевики удерживают гражданских на территории «Азота», передает RT. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В апреле под контроль российской армии перешел Мариуполь. До этого националисты забаррикадировались на комбинате «Азовсталь». Командиры нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) и ВСУ сложили оружие 20 мая. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 украинских солдат и националистов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью». Такое мнение высказал командир донецкого добровольческого батальона «Пятнашка» Ахра Авидзба. По его словам, ополченцы не будут долго ждать сдачи боевиков в плен. «Да надеюсь [завод станет для нацбатов второй „Аховсталью“] Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — заявил Ахра Авидзба в интервью РИА «Новости». Командир отметил, что ополченцы дадут националистам определенный срок, чтобы выйти с завода. Если боевики не сложат оружие, то «там они и останутся», заявил Авидзба. Коксохимический завод находится в населенном пункте Авдеевка, подконтрольком Киеву. Рядом с ней почти восемь лет проходит линия соприкосновения огневых позиций Украины и Донбасса. Со стороны Авдеевки ВСУ регулярно обстреливали территорию Донецкой народной республики. Ранее офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что сценарий «Азовстали» может повториться на химическом заводе «Азот» в Северодонецке. Там в бомбоубежищах укрылись украинские националисты. По словам Марочко, боевики удерживают гражданских на территории «Азота», передает RT. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. В апреле под контроль российской армии перешел Мариуполь. До этого националисты забаррикадировались на комбинате «Азовсталь». Командиры нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская организация) и ВСУ сложили оружие 20 мая. В общей сложности в плен российской армии сдались 2439 украинских солдат и националистов.