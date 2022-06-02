Офицер ЛНР: ВСУ повторяет сценарий «Азовстали» в Северодонецке

03 июня 2022 в 03:32 Размер текста - 17 +

ВСУ удерживают мирных жителей в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке, сообщил Андрей Марочко Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке находятся мирные жители, которых удерживают украинские боевики. Схожую тактику применяли националисты на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. «Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия „Азот“. <…> На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно», — рассказал Андрей Марочко во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Он добавил, что, по некоторым сведениям, украинские боевики запрещают мирным жителям выходить из бомбоубежищ «Азота», а также минируют выходы. По его словам, операцию по освобождения завода осложняет то, что там находится большое количество химикатов из-за чего, наносить удары средствами поражения нельзя. «Там нужно действовать аккуратно, ювелирно», — резюмировал Марочко. Ранее сообщалось, что отступающие подразделения ВСУ взорвали цистерну с химикатами на территории завода «Азот». Военный аналитик Николай Костикин подчеркнул, что украинские войска используют химзаводы в качестве химического оружия. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на металлургическом предприятии «Азовсталь». Путин заявлял, что, если на «Азовстали» есть гражданские люди, «тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах. 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории захваченного националистами комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в бомбоубежищах химического завода «Азот» в Северодонецке находятся мирные жители, которых удерживают украинские боевики. Схожую тактику применяли националисты на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. «Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия „Азот“. <…> На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно», — рассказал Андрей Марочко во время стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Он добавил, что, по некоторым сведениям, украинские боевики запрещают мирным жителям выходить из бомбоубежищ «Азота», а также минируют выходы. По его словам, операцию по освобождения завода осложняет то, что там находится большое количество химикатов из-за чего, наносить удары средствами поражения нельзя. «Там нужно действовать аккуратно, ювелирно», — резюмировал Марочко. Ранее сообщалось, что отступающие подразделения ВСУ взорвали цистерну с химикатами на территории завода «Азот». Военный аналитик Николай Костикин подчеркнул, что украинские войска используют химзаводы в качестве химического оружия. Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Мариуполь перешел под контроль российской армии в апреле. Оставшиеся националисты забаррикадировались на металлургическом предприятии «Азовсталь». Путин заявлял, что, если на «Азовстали» есть гражданские люди, «тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить». Эвакуированные люди сообщали, что националисты удерживали их и не сообщали о гуманитарных коридорах. 20 мая, Минобороны РФ сообщило о полном освобождении территории захваченного националистами комбината «Азовсталь» в Мариуполе.