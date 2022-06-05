Курганцы едут отдыхать в санатории других регионов вместо местных

Курганские санатории обычно привлекают людей старшего возраста Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Жители Курганской области предпочитают отдыхать в санаториях соседних регионов вместо того, чтобы ездить в местные. Об этом URA.RU сообщил руководитель агентства «Бессонофф Трэвэл» Станислав Бессонов.

«По сравнению со свердловскими, челябинскими и тюменскими санаториями у нас значительно дешевле, но и качество очень уступает, поэтому жители этих регионов не очень настроены на отдых в наших санаториях. Даже многие курганцы предпочитают соседние регионы, несмотря на то, что там дороже. В нашей компании, наверное, не менее двух третей [,купивших путевки в здравницы,] берут санаторный отдых за пределами Курганской области», — рассказал Бессонов.

Он объяснил, что местные санатории проигрывают конкурентам из других регионов в плане инфраструктуры, логистики и транспортной доступности, но у курганских есть сильная лечебная база и хорошие медицинские кадры. Бессонов отметил, что положительным примером в регионе является санаторий «Лесники», который у государства выкупили предприниматели с опытом в ресторанном и гостиничном бизнесе.

«Запросы есть на санатории разных регионов. Люди старшего возраста чаще выбирают санатории нашей области, поскольку они предлагают демократичные цены и расположены ближе к дому. Более молодые люди отдают предпочтение тюменским и челябинским здравницам. Время в пути для них не играет большой роли, а на выбор влияет качество сервиса и услуг», — рассказали URA.RU в агентстве GO! Touristic.

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