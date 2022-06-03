Под Северодонецком обстреляли журналистов RT и Reuters

03 июня 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

Журналисты ехали на гражданских автомобилях, сообщил Игорь Жданов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Журналисты RT и Reuters попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Об этом рассказал корреспондент RТ Игорь Жданов. «Попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в пяти — десяти метрах перед нами, в котором в том числе ехала съемочная группа Reuters из двух человек», — написал Жданов в своем telegram-канале. По его словам, журналистов отвезли в госпиталь, а водитель сопровождения скончался на месте. «Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась», — отметил он. Жданов сообщил, что со съемочной группой RT все хорошо. Он заявил, что обстрел был прицельным и его корректировали с беспилотника. Журналисты передвигались на гражданских автомобилях, сообщил Жданов. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Северодонецк удалось полностью зачистить. ВСУ повторяют сценарий с комбинатом «Азовсталь», потому что в бомбоубежищах химического завода «Азот» Северодонецка есть мирные граждане, которых удерживают боевики Украины, передает телеканал 360 слова офицера Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрея Марочко. Он отметил, что это осложняет полную зачистку города. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Журналисты RT и Reuters попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Об этом рассказал корреспондент RТ Игорь Жданов. «Попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в пяти — десяти метрах перед нами, в котором в том числе ехала съемочная группа Reuters из двух человек», — написал Жданов в своем telegram-канале. По его словам, журналистов отвезли в госпиталь, а водитель сопровождения скончался на месте. «Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась», — отметил он. Жданов сообщил, что со съемочной группой RT все хорошо. Он заявил, что обстрел был прицельным и его корректировали с беспилотника. Журналисты передвигались на гражданских автомобилях, сообщил Жданов. Россия проводит спецоперацию на Украине с конца февраля. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Северодонецк удалось полностью зачистить. ВСУ повторяют сценарий с комбинатом «Азовсталь», потому что в бомбоубежищах химического завода «Азот» Северодонецка есть мирные граждане, которых удерживают боевики Украины, передает телеканал 360 слова офицера Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) Андрея Марочко. Он отметил, что это осложняет полную зачистку города.