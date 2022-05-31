Кадыров отчитался о полной зачистке Северодонецка. «Враг в городе повержен» 01 июня 2022 в 01:50 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов», — написал он. Он отметил, что «враг в городе повержен. Ситуация под полным контролем российских подразделений». Он добавил, что жители города с облегчением и радостью встречают российских военнослужащих. Глава Чечни сообщил об освобождении Северодонецка 29 мая. Ранее он заявлял, что украинская пропаганда ведет активную работу по дискредитации чеченских бойцов, участвующих в специальной операции. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, оккупация Украины не является целью России. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о завершении зачистки Северодонецка. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Бойцы перешли к следующему этапу — более тщательной выборочной проверке отдельных городских объектов», — написал он. Он отметил, что «враг в городе повержен. Ситуация под полным контролем российских подразделений». Он добавил, что жители города с облегчением и радостью встречают российских военнослужащих. Глава Чечни сообщил об освобождении Северодонецка 29 мая. Ранее он заявлял, что украинская пропаганда ведет активную работу по дискредитации чеченских бойцов, участвующих в специальной операции. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение, необходимое для защиты жителей Донбасса от многолетнего геноцида. По словам главы государства, оккупация Украины не является целью России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям