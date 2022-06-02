На фестивале в Нижневартовске споют «Город 312» и Дмитрий Колдун

03 июня 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

Концерт Дмитрия Колдуна и группы «Город 312» будет бесплатный Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на закрытии фестиваля «Самотлорские ночи» выступит группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун. Об этом URA.RU рассказала директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская. «Вечером 12 июня на основной сцене набережной Нижневартовска выступят Дмитрий Колдун и группа „Город 312“. Так пройдет закрытие „Самотлорских ночей“. Вход свободный, все желающие смогут насладиться этим концертом», — рассказала корреспонденту URA.RU Воликовская. Кроме хедлайнеров, на сцене выступят также местные творческие коллективы. Информацию о том, приедет ли на фестиваль в Нижневартовск «Хор Турецкого», в администрации подтвердить не смогли — вопрос по выступлению коллектива еще открыт. «Самотлорские ночи» — один главных фестивалей ХМАО. В этом году мероприятие пройдет на набережной реки Обь с 10 по 12 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выступят музыкант Драгни и группа «Демо». Концерт состоится ко Дню молодежи 26 июня. Подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» , будьте в курсе всех важных событий.

В Нижневартовске (ХМАО) на закрытии фестиваля «Самотлорские ночи» выступит группа «Город 312» и певец Дмитрий Колдун. Об этом URA.RU рассказала директор департамента по социальной политике администрации города Ирина Воликовская. «Вечером 12 июня на основной сцене набережной Нижневартовска выступят Дмитрий Колдун и группа „Город 312“. Так пройдет закрытие „Самотлорских ночей“. Вход свободный, все желающие смогут насладиться этим концертом», — рассказала корреспонденту URA.RU Воликовская. Кроме хедлайнеров, на сцене выступят также местные творческие коллективы. Информацию о том, приедет ли на фестиваль в Нижневартовск «Хор Турецкого», в администрации подтвердить не смогли — вопрос по выступлению коллектива еще открыт. «Самотлорские ночи» — один главных фестивалей ХМАО. В этом году мероприятие пройдет на набережной реки Обь с 10 по 12 июня. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске выступят музыкант Драгни и группа «Демо». Концерт состоится ко Дню молодежи 26 июня.