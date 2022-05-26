В Нижневартовске на день молодежи выступят Драгни и «Демо»

27 мая 2022 в 16:15 Размер текста - 17 +

В Нижневартовск приедут Драгни и группа «Демо» Фото: Дарья Попова © URA.RU В Нижневартовске ко Дню молодежи выступят музыкант Драгни и группа «Демо». Концерт состоится 26 июня. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Первый хедлайнер — для более молодежной аудитории — Драгни (наш земляк из Радужного). Вторые — для аудитории постарше 25-30 лет — группа „Демо“. Исполнителей выбирали сами жители города. Изначально победил в голосовании второй, но бюджет позволил пригласить еще и Драгни», — прокомментировал URA.RU соорганизатор праздника Иван Маликов. Кроме хедлайнеров, на главной сцене Дня молодежи в Нижневартовске выступят местные исполнители. Параллельно будут работать образовательные и развлекательные площадки. Исполнитель Сергей Драгни родом из Радужного (ХМАО). Он прошел кастинг на музыкальный проект телеканала ТНТ «Песни». Сейчас в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте» почти 50 тысяч подписчиков. Второй хедлайнер — группа «Демо» из Москвы, известная такими песнями «Две тысячи лет» и «Солнышко». Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске рассекретили имена звезд, которые могут выступить на фестивале «Самотлорские ночи». Город ведет переговоры с «Хором Турецкого», Дмитрием Колдуном и «Городом 312».

В Нижневартовске ко Дню молодежи выступят музыкант Драгни и группа «Демо». Концерт состоится 26 июня. Об этом URA.RU рассказали организаторы мероприятия. «Первый хедлайнер — для более молодежной аудитории — Драгни (наш земляк из Радужного). Вторые — для аудитории постарше 25-30 лет — группа „Демо“. Исполнителей выбирали сами жители города. Изначально победил в голосовании второй, но бюджет позволил пригласить еще и Драгни», — прокомментировал URA.RU соорганизатор праздника Иван Маликов. Кроме хедлайнеров, на главной сцене Дня молодежи в Нижневартовске выступят местные исполнители. Параллельно будут работать образовательные и развлекательные площадки. Исполнитель Сергей Драгни родом из Радужного (ХМАО). Он прошел кастинг на музыкальный проект телеканала ТНТ «Песни». Сейчас в его официальной группе в соцсети «ВКонтакте» почти 50 тысяч подписчиков. Второй хедлайнер — группа «Демо» из Москвы, известная такими песнями «Две тысячи лет» и «Солнышко». Ранее URA.RU рассказывало о том, что в Нижневартовске рассекретили имена звезд, которые могут выступить на фестивале «Самотлорские ночи». Город ведет переговоры с «Хором Турецкого», Дмитрием Колдуном и «Городом 312».