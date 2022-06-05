Беженцы с Украины просят о помощи власти ХМАО

06 июня 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

Эвакуированные жители Украины просят власти ХМАО вывести их родственников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины Беженцы с Украины, проживающие в Ханты-Мансийске, просят власти ХМАО эвакуировать их родственников, оставшихся на территории Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Югры Наталья Стребкова. «На данный момент ищем семью, которая проживает в ЛНР. Они хотят выехать, но никак не могут. Их родственники, которые сейчас в Ханты-Мансийске, очень беспокоятся и просят оказать содействие в эвакуации, так как семья проживают в зоне проведения спецоперации. Данные по ним переданы в МИД России и Минобороны, а также гуманитарному добровольческому корпусу», — сказала Стребкова. Она добавила, что в Ханты-Мансийске проживает порядка шести семей, которые ждут эвакуации своих родственников с территории Донбасса. Часть из них также являются беженцами. «Связываемся с уполномоченным ЛНР и ДНР, а также с аппаратом федерального уполномоченного, чтобы помогли эвакуировать», — заключила Стребкова. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины и исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Также действия России направлены на помощь жителям Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида киевских властей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Беженцы с Украины, проживающие в Ханты-Мансийске, просят власти ХМАО эвакуировать их родственников, оставшихся на территории Украины. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека Югры Наталья Стребкова. «На данный момент ищем семью, которая проживает в ЛНР. Они хотят выехать, но никак не могут. Их родственники, которые сейчас в Ханты-Мансийске, очень беспокоятся и просят оказать содействие в эвакуации, так как семья проживают в зоне проведения спецоперации. Данные по ним переданы в МИД России и Минобороны, а также гуманитарному добровольческому корпусу», — сказала Стребкова. Она добавила, что в Ханты-Мансийске проживает порядка шести семей, которые ждут эвакуации своих родственников с территории Донбасса. Часть из них также являются беженцами. «Связываемся с уполномоченным ЛНР и ДНР, а также с аппаратом федерального уполномоченного, чтобы помогли эвакуировать», — заключила Стребкова. Спецоперация России на территории Украины началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее основная цель — денацификация и демилитаризация Украины и исключение напрасных жертв среди мирного населения, которых могут использовать в качестве живого щита. Также действия России направлены на помощь жителям Донбасса и освобождение жителей ДНР и ЛНР от геноцида киевских властей.