Выходные следующей недели в Челябинской области обещают быть жаркими и солнечными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Существенное потепление ожидает Челябинскую область по данным сайта Realmeteo. К концу следующей недели воздух прогреется почти до 30 градусов.

Термометры начнут показывать все большие значения, начиная с понедельника, 6 июня. В этот день температура повысится до 17 градусов, и прекратятся дожди, идущие в Челябинской области последние две недели. С каждым днем будет становиться все теплее: 9 и 10 июня ожидаются уже вполне летние 22 градуса. Выходные же — 11 и 12 июня — будут по-настоящему жаркими: 25 и 28 градусов.

Теплыми будут и ночи: от 9 до 16 градусов. Осадки не ожидаются, ветер также будет умеренным: 2-3 метра в секунду.

Скрин: сайт Realmeteo