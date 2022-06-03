Челябинскую область ждет 30-градусная жара. Скрин

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Выходные следующей недели в Челябинской области обещают быть жаркими и солнечными Фото:

Существенное потепление ожидает Челябинскую область по данным сайта Realmeteo. К концу следующей недели воздух прогреется почти до 30 градусов.

Термометры начнут показывать все большие значения, начиная с понедельника, 6 июня. В этот день температура повысится до 17 градусов, и прекратятся дожди, идущие в Челябинской области последние две недели. С каждым днем будет становиться все теплее: 9 и 10 июня ожидаются уже вполне летние 22 градуса. Выходные же — 11 и 12 июня — будут по-настоящему жаркими: 25 и 28 градусов.

Теплыми будут и ночи: от 9 до 16 градусов. Осадки не ожидаются, ветер также будет умеренным: 2-3 метра в секунду.

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Существенное потепление ожидает Челябинскую область по данным сайта Realmeteo. К концу следующей недели воздух прогреется почти до 30 градусов. Термометры начнут показывать все большие значения, начиная с понедельника, 6 июня. В этот день температура повысится до 17 градусов, и прекратятся дожди, идущие в Челябинской области последние две недели. С каждым днем будет становиться все теплее: 9 и 10 июня ожидаются уже вполне летние 22 градуса. Выходные же — 11 и 12 июня — будут по-настоящему жаркими: 25 и 28 градусов. Теплыми будут и ночи: от 9 до 16 градусов. Осадки не ожидаются, ветер также будет умеренным: 2-3 метра в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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