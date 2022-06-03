Минприроды РФ привезет чиновников Зимбабве на «Иннопром»

03 июня 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Выставка состоится с 4 по 7 июля в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU Представитель Зимбабве посетит «Иннопром» в Екатеринбурге в рамках деловой встречи по решению вопросов расширения торгово-экономических связей России и Зимбабве. Об этом сообщается на сайте Минприроды РФ. «Министр [природных ресурсов и экологии России Александр Козлов] сообщил, что уже принято решение провести следующее заседание [с представителями Республики Зимбабве] в России на полях промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге», — говорится в сообщении. Уточняется, что решение прозвучало в ходе встречи председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председателем национального собрания Республики Зимбабве Джейкобом Мудендой. На мероприятии председатель Нацсобрания Зимбабве призвал российских предпринимателей расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и разведке природных ресурсов. В текущем году «Иннопром» состоится в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 4 по 7 июля. В программе запланированы 20 мероприятий, в том числе проект «Екатеринбург-2045: эскизы будущего». Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

Представитель Зимбабве посетит «Иннопром» в Екатеринбурге в рамках деловой встречи по решению вопросов расширения торгово-экономических связей России и Зимбабве. Об этом сообщается на сайте Минприроды РФ. «Министр [природных ресурсов и экологии России Александр Козлов] сообщил, что уже принято решение провести следующее заседание [с представителями Республики Зимбабве] в России на полях промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге», — говорится в сообщении. Уточняется, что решение прозвучало в ходе встречи председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко с председателем национального собрания Республики Зимбабве Джейкобом Мудендой. На мероприятии председатель Нацсобрания Зимбабве призвал российских предпринимателей расширять сотрудничество в области сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и разведке природных ресурсов. В текущем году «Иннопром» состоится в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» с 4 по 7 июля. В программе запланированы 20 мероприятий, в том числе проект «Екатеринбург-2045: эскизы будущего».