Вирусолог назвал факторы, которые замедлят оспу обезьян в России

05 июня 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Оспа обезьян не сможет глубоко распространиться среди россиян Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян Значительная часть населения России привита от натуральной оспы, поэтому распространение обезьяньей оспы будет затруднено на территории страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Сейчас в существенной степени все прикрыто, поездки сократились, но в любой момент завоз оспы обезьян в Россию может произойти. Бояться ничего не надо. Значительная часть нашей популяции вакцинирована от натуральной оспы. До 1980 года делали такие прививки. Это обстоятельство, которое не облегчит вирусу оспы обезьян движение по территории РФ. Но, возможно, какие-то случаи будут зарегистрированы», — сказал Алексей Аграновский. Профессор выразил мнение, что оспа обезьян не станет такой же проблемой, как новый коронавирус. «В начале пандемии COVID-19 многие знающие люди говорили, что ерунда. А оказалось нет, поэтому давать какие-то чересчур оптимистические прогнозы беспокойно. Можно ошибиться. Но пока я не вижу с чего бы вдруг должна прийти большая проблема», — добавил он. Кроме того, геном вируса оспы обезьян не так часто подвергается мутациям, отметил вирусолог Аграновский. «Это ДНК-содержащий вирус. Они меняются гораздо медленнее, чем РНК-содержащие вирусы, такие как вирус полиомиелита, SARS-CoV-2, кори и другие. ДНК-вирусы более „медленные“ и консервативные, так что разгула каких-то штаммов не предвидится. Но тут еще такое важное обстоятельство: сколько людей болеют. Если не будет большого количества заболевших, то и вероятность появления новых штаммов относительно небольшая, если много болеет — большая. Я не думаю, что оспа обезьян быстро пойдет в народные массы и вызовет масштабную эпидемию, поэтому появление новых штаммов маловероятно», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Значительная часть населения России привита от натуральной оспы, поэтому распространение обезьяньей оспы будет затруднено на территории страны. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии Биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. «Сейчас в существенной степени все прикрыто, поездки сократились, но в любой момент завоз оспы обезьян в Россию может произойти. Бояться ничего не надо. Значительная часть нашей популяции вакцинирована от натуральной оспы. До 1980 года делали такие прививки. Это обстоятельство, которое не облегчит вирусу оспы обезьян движение по территории РФ. Но, возможно, какие-то случаи будут зарегистрированы», — сказал Алексей Аграновский. Профессор выразил мнение, что оспа обезьян не станет такой же проблемой, как новый коронавирус. «В начале пандемии COVID-19 многие знающие люди говорили, что ерунда. А оказалось нет, поэтому давать какие-то чересчур оптимистические прогнозы беспокойно. Можно ошибиться. Но пока я не вижу с чего бы вдруг должна прийти большая проблема», — добавил он. Кроме того, геном вируса оспы обезьян не так часто подвергается мутациям, отметил вирусолог Аграновский. «Это ДНК-содержащий вирус. Они меняются гораздо медленнее, чем РНК-содержащие вирусы, такие как вирус полиомиелита, SARS-CoV-2, кори и другие. ДНК-вирусы более „медленные“ и консервативные, так что разгула каких-то штаммов не предвидится. Но тут еще такое важное обстоятельство: сколько людей болеют. Если не будет большого количества заболевших, то и вероятность появления новых штаммов относительно небольшая, если много болеет — большая. Я не думаю, что оспа обезьян быстро пойдет в народные массы и вызовет масштабную эпидемию, поэтому появление новых штаммов маловероятно», — заключил собеседник агентства.