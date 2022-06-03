Уральская кондитерская фабрика покоряет Китай конфетами

Кондитерская фабрика «Конфи» готова увеличить производство продукции в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Екатеринбургская кондитерская фабрика «Конфи», входящая в группу компаний «Славянка», несмотря на санкции наращивает обороты экспорта в Китай. Соответствующее заявление корреспонденту URA.RU сделал директор фабрики Руслан Яблоков. По его словам, за год предприятие выпускает в среднем шесть тысяч тонн продукции.

«У нас на экспорт в месяц уходит до 200-300 тонн, главным потребителем продукции бренда является Китай. В этой стране русские продукты считаются очень дорогими и качественными, из-за чего часть продукции лучше продается в Китае, чем в России. Например, россияне не очень любят конфеты в белой глазури, а Китай, наоборот, обожает белое», — рассказал Яблоков.

По словам директора фабрики, во времена до коронавируса с фабрики уходило 40% продукции только в Китай и Монголию. «С Пекином мы тесно сотрудничаем с 2016 года. Как видите, сейчас доллар не устойчив, но у нас есть юань, так что это выгодный рынок», — сказал он.

При этом директор уральской фирмы позитивно смотрят на введенные санкции и уходящие бренды. «Все, что делают они, можем делать и мы. Предприятие готово заменить „Mars“ и „Nestle“, уникального кондитерского продукта Запад давно не делает, а „СТЕП“ легко может вытеснить „Snickers“», — уточнил Яблоков.

Ранее URA.RU сообщало, что свердловские компании отказываются от сотрудничества с соседями из-за низкого качества сырья и производимых товаров, отдавая предпочтение подорожавшим продуктам иностранных производителей. Часть предприятий столкнулись с резким повышением цен, однако не готовы сотрудничать с российскими производителями сырья.

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