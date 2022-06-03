В Союзе туриндустрии назвали 5 главных летних направлений россиян

04 июня 2022 в 01:09 Размер текста - 17 +

Российские туристы стали чаще посещать Северный Кавказ Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Северный Кавказ являются главными летними направлениями у россиян. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Эта пятерка направлений были оправдана и на майские праздники, и сейчас в июне. Это Сочи, Краснодарский край, Москва с Подмосковьем, Санкт-Петербург и в целом Северо-Запад. Казань тоже себя очень хорошо показала и впервые в пятерку вошел Северный Кавказ. РЖД-туры и авиачартер в Дагестан на Каспий, и автомобильный. Ну и шестым — Крым», — сказал Юрий Барзыкин. Ограничение работы аэропортов на юге России изменило планы туристов, но они переориентировались на другие внутренние направления, отметил собеседник агентства. «Там, где юг немножко просел, значительно прибавили Северный Кавказ, Центральная Россия, Золотое кольцо востребовано. Сейчас уже и в Тюмень с мая были чартерные программы. В Сибирь формируются чартерные программы», — отметил он. Что касается зарубежных поездок, то россияне чаще всего предпочитают Турцию. «Номер один, конечно, Турция. Это 60% среди всех зарубежных. Арабские Эмираты. Сейчас на Египет вновь возобновляется бронирование. Летом жарковато, но туры туда планируются. Неплохо СНГ смотрится, потому что Армения, Казахстан, Узбекистан востребованы», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Сочи, Москва, Санкт-Петербург, Казань и Северный Кавказ являются главными летними направлениями у россиян. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. «Эта пятерка направлений были оправдана и на майские праздники, и сейчас в июне. Это Сочи, Краснодарский край, Москва с Подмосковьем, Санкт-Петербург и в целом Северо-Запад. Казань тоже себя очень хорошо показала и впервые в пятерку вошел Северный Кавказ. РЖД-туры и авиачартер в Дагестан на Каспий, и автомобильный. Ну и шестым — Крым», — сказал Юрий Барзыкин. Ограничение работы аэропортов на юге России изменило планы туристов, но они переориентировались на другие внутренние направления, отметил собеседник агентства. «Там, где юг немножко просел, значительно прибавили Северный Кавказ, Центральная Россия, Золотое кольцо востребовано. Сейчас уже и в Тюмень с мая были чартерные программы. В Сибирь формируются чартерные программы», — отметил он. Что касается зарубежных поездок, то россияне чаще всего предпочитают Турцию. «Номер один, конечно, Турция. Это 60% среди всех зарубежных. Арабские Эмираты. Сейчас на Египет вновь возобновляется бронирование. Летом жарковато, но туры туда планируются. Неплохо СНГ смотрится, потому что Армения, Казахстан, Узбекистан востребованы», — заключил вице-президент Российского союза туриндустрии.