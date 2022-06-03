Цыган, избивших свердловчанина, оставили под стражей

03 июня 2022 в 21:44 Размер текста - 17 +

Суду потребовалось время для уточнения информации о цыганах Фото предоставлено Валерием Горелых Трех цыган из Ставрополья, которые избили жителя Березовского (Свердловская область), оставили под стражей до вечера 6 июня. Такое решение принял городской суд, сообщил URA.RU официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «Перед началом заседания суда обвиняемые вели себя так, словно плохо владеют русским языком, хотя за пять минут до этого „шпарили“, как Трындычиха из фильма „Свадьба в Малиновке“. Судьи Лилия Чечулина и Оксана Степанова согласились с доводами сыщиков и оставили фигурантов нашумевшего дела в камерах изолятора временного содержания ОВД Березовского. Одним из задержанных оказался несовершеннолетний участник табора», — поделился Горелых. Статья по теме Как свердловчан терроризируют цыгане-гастролеры. Репортаж URA.RU Подозреваемым вменяется ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Как писало URA.RU, 2 июня трое цыган на «ГАЗели» со ставропольскими номерами ездили по частному сектору Березовского и собирали лом цветмета. Местный житель попытался остановить их возле дома пенсионера. Завязалась неравная драка (она попала на видео), в ходе которой мужчине нанесли тяжелые травмы. Ему требуется операция. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Трех цыган из Ставрополья, которые избили жителя Березовского (Свердловская область), оставили под стражей до вечера 6 июня. Такое решение принял городской суд, сообщил URA.RU официальный представитель регионального ГУ МВД Валерий Горелых. «Перед началом заседания суда обвиняемые вели себя так, словно плохо владеют русским языком, хотя за пять минут до этого „шпарили“, как Трындычиха из фильма „Свадьба в Малиновке“. Судьи Лилия Чечулина и Оксана Степанова согласились с доводами сыщиков и оставили фигурантов нашумевшего дела в камерах изолятора временного содержания ОВД Березовского. Одним из задержанных оказался несовершеннолетний участник табора», — поделился Горелых. Подозреваемым вменяется ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Им грозит до десяти лет лишения свободы. Как писало URA.RU, 2 июня трое цыган на «ГАЗели» со ставропольскими номерами ездили по частному сектору Березовского и собирали лом цветмета. Местный житель попытался остановить их возле дома пенсионера. Завязалась неравная драка (она попала на видео), в ходе которой мужчине нанесли тяжелые травмы. Ему требуется операция.