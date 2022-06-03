Во время драки Алексею раздробили палец Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловчанин Алексей Квачев, которого избили цыгане в Березовском (Свердловская область), нуждается в операции на пальце. Первичную хирургическую помощь ему оказали местные непрофильные врачи. После восстановления он не сможет полноценно двигать пальцем. Об этом URA.RU рассказала жена Алексея Юлия.

«Мужу по частичкам собрали палец больнице в Березовского. Нужна вторая операция, от профильного специалиста, которого в Березовском нет», — рассказала Юлия». «Если мне не поставить аппарат Елизарова, то после восстановления пальцем двигать я не смогу», — добавил Алексей в разговоре с журналистом URA.RU.

Юлия уточнила, что шестого июня Алексея направят в областную больницу. «Там уже будет принято решение о дальнейшем лечении, сейчас на он обезболивающих, так как достаточно сильные боли. Думаю, что уже в областной станет известно о планах врачей, так как они пока еще не видели, с чем им придется работать», — уточнила она.

В министерстве здравоохранения по Свердловской области корреспонденту URA.RU пояснили, что Алексей должен обратиться за рекомендациями к лечащему врачу. «Если Алексей не удовлетворен качеством оказания помощи, нужно обратиться к руководству организации или к вышестоящему органу. Если будет обнаружен факт оказания некачественной медпомощи, то будет организованна проверка», — пояснили в пресс-службе.

Драка произошла 2 июня в городе Березовский и попала на видео. После происшествия, полиция брала со всех очевидцев объяснения, по данным местных жителей, пятеро напавших цыган находятся в полиции. URA.RU подробно расписало все произошедшее в тексте.

Алексей после операции Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

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