Как свердловчан терроризируют цыгане-гастролеры. Репортаж URA.RU

Цыгане избили битой уральца, заступившегося за старика. Теперь его называют героем

02 июня 2022 в 23:06 Размер текста - 17 +

На героический поступок Алексея обратили внимание и солдаты спецоперации Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Березовском (Свердловская область) табор цыган нагло вломился во двор пенсионера, чтобы вынести металл. На происходящее обратил внимание сосед Алексей Квачев, он забежал во двор к старику и попросил цыган удалиться, но они не выслушали его просьбу и начали избивать арматурой и палками. Алексей получил тяжелый перелом пальца, ему зашивали голову, а на теле осталось много ссадин и ушибов. Жена пострадавшего мужчины Юлия рассказала, что муж вышел на цыган один — взял только биту. «Научены горьким опытом, так как живем на частной территории. Они ударили его первые, а потом били и в грудь, и по ребрам. Обошлось, что травмы только на руке и ушиб на голове. Мужу зашили голову, сотрясения нет, проблема с пальцем — открытый перелом. Сейчас сделали первую операцию в Березовском», — добавила она. Операцию Алексею провели непрофессиональные врачи Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Сам Алексей объяснил URA.RU, что его «палец собирали по частям» непрофильные специалисты. «Если мне не поставить аппарат Елизарова, то после восстановления пальцем двигать я не смогу», — добавил он. Алексей срочно нуждается во врачебном вмешательстве профессионалов. Сестра пожилого мужчины Альбина, которая живет по соседству с ограбленным пенсионером, рассказала, что буквально за 15 минут до масштабного конфликта, цыгане пытались зайти к ней во двор. «Они же приходили и к нам тоже. Спрашивали про металл, но я сразу калитку закрыла и не стала пускать», — рассказала она в слезах. Она отметила, что слышала какой-то шум на улице, но не предала этому большое значение. «Я не мог просто отпустить ситуацию. Вышел пригрозить преступникам, чтобы уехали и не воровали у мужчины металл. Они же взяли и накинулись на меня. Но лучше так, чем пострадал бы пожилой человек», — рассказал Алексей. Преступники брали даже самый заржавевший металл Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жительница поселка, соседствующего с Березовским, Ольга Новоселова рассказала, что цыгане, ворующие металл, приезжают каждое лето. «У нас тоже разгуливают гастролеры. Самостоятельно заходят на участки, осматривая на металл. Потом все замеченное ранее пропадает с тех участков, где дома ночью никого нет. Этих выгнала со скандалом. Очень наглые были. Сообщила и показала наглядно, что ведется видеонаблюдение со всех сторон и что им будет со стороны закона, если что утащат», — отметила она. Ольга рассказала, что глава поселка пообещал обсудить возможность поставить на въезд ворота. От рук цыган пострадала и супруга Алексея Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Полиция приехала на вызов в течении 10 минут Фото: Эдуард Корниенко URA.RU Цыган, напавших на Алексея, уже задержали. «Конфликт в городе Березовском носит бытовой характер. Он произошел из-за словесной перепалки между хозяином одного из домов и группой гастролеров-цыган, приехавших на территорию Среднего Урала целым табором. У них имеется собственная „Газель“ со ставропольскими номерами», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что группа цыган разбила свой лагерь на территории Верхней Пышмы, откуда ежедневно отправляется за дорогостоящим ломом цветмета. Помимо Алексея, досталось и одному из нападавших. «Словесная перепалка быстро переросла в драку, которая закончилась тем, что в местную клинику были доставлены и местный житель, и один из цыган с предварительным диагнозом «ушибы и черепно-мозговая травма», — отметил полковник Горелых. Улица, на которой произошел конфликт Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU После приезда скорой вернулся один из нападавших и начал утверждать, что Алексей избил одного из них до полусмерти, а пенсионер разрешил им вынести весь металл. «Тут же прибежал один из членов компании, начал говорить, что старик разрешил вынести металл, что сосед избил до полусмерти их товарища, что скорая к ним не едет и так далее… Потом подъехала уже другая ГАЗель с частью тех лиц, что участвовали в разборке. Доказывали свою правоту, угрожали расправой соседу, его жене», — рассказала супруга Алексея Юлия. В разговоре с журналистом URA.RU жена пострадавшего не раз отмечала, что нападавшие не собирались останавливаться избивать Алексея. Растащить цыган помог сосед, прибежавший на шум. Казаки, вернувшиеся с Донбасса, назвали Алексея героем Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Казаки, приехавшие в Екатеринбург со спецоперации на Украине, отправились в Березовский сразу после того, как узнали о случившемся. В разговоре с URA.RU они отметили, что поступок Алексея — героический. «Это сколько духа надо, чтобы ради помощи старику, выйти одному против толпы», — отметил казак. На то, что за последнее время в Екатеринбурге и области стало много межнациональных конфликтов, обратил внимание и общественник Нукри Чавлеишвили. Он заявил, что буйные южане — вина диаспор, которые не ведут миграционную и адаптационную политику для приезжих. «Ладно, если бы мы наблюдали это в первый раз. Но ведь на протяжении 30 лет „Дом народов Урала“ занимается прокрастинацией и выкачиванием денег из бюджета», — рассказал Чавлеишвили. После произошедшего Алексей планирует усилить охрану участка. Он подчеркнул, что камеры находятся в процессе закупа. Более того, он также, как и его супруга, планирует подать в полицию заявление. «Был сегодня на двух мероприятиях, одним глазом увидел эту информацию и продублировал ее начальнику полиции. Он мне ответил, что все уже задержаны и находятся у него», — прокомментировал произошедшее мэр Березовского Евгений Писцов. История с нападением цыган на отважного свердловчанина, защищавшего соседа-пенсионера, уже вышла на федеральный уровень. Сюжет о драке сняли журналисты телеканала «РЕН-ТВ». Ранее URA.RU сообщало, что группу южан, избивших екатеринбуржца в микрорайоне Химмаш, задержали сотрудники полиции. Глава таджикской диаспоры осудил южан, избивших свердловчанина. Нападавшие также избивали всех, кто встречался им на пути: прохожей они сломали руку. Источник URA.RU сообщал, что у южан, избивших екатеринбуржцев, был информатор в полиции. Он помогал им сбежать от силовиков. Позже стало известно, что мужчина скончался в больнице. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» , будьте в курсе всех важных событий.

В Березовском (Свердловская область) табор цыган нагло вломился во двор пенсионера, чтобы вынести металл. На происходящее обратил внимание сосед Алексей Квачев, он забежал во двор к старику и попросил цыган удалиться, но они не выслушали его просьбу и начали избивать арматурой и палками. Алексей получил тяжелый перелом пальца, ему зашивали голову, а на теле осталось много ссадин и ушибов. Жена пострадавшего мужчины Юлия рассказала, что муж вышел на цыган один — взял только биту. «Научены горьким опытом, так как живем на частной территории. Они ударили его первые, а потом били и в грудь, и по ребрам. Обошлось, что травмы только на руке и ушиб на голове. Мужу зашили голову, сотрясения нет, проблема с пальцем — открытый перелом. Сейчас сделали первую операцию в Березовском», — добавила она. Сам Алексей объяснил URA.RU, что его «палец собирали по частям» непрофильные специалисты. «Если мне не поставить аппарат Елизарова, то после восстановления пальцем двигать я не смогу», — добавил он. Алексей срочно нуждается во врачебном вмешательстве профессионалов. Сестра пожилого мужчины Альбина, которая живет по соседству с ограбленным пенсионером, рассказала, что буквально за 15 минут до масштабного конфликта, цыгане пытались зайти к ней во двор. «Они же приходили и к нам тоже. Спрашивали про металл, но я сразу калитку закрыла и не стала пускать», — рассказала она в слезах. Она отметила, что слышала какой-то шум на улице, но не предала этому большое значение. «Я не мог просто отпустить ситуацию. Вышел пригрозить преступникам, чтобы уехали и не воровали у мужчины металл. Они же взяли и накинулись на меня. Но лучше так, чем пострадал бы пожилой человек», — рассказал Алексей. Жительница поселка, соседствующего с Березовским, Ольга Новоселова рассказала, что цыгане, ворующие металл, приезжают каждое лето. «У нас тоже разгуливают гастролеры. Самостоятельно заходят на участки, осматривая на металл. Потом все замеченное ранее пропадает с тех участков, где дома ночью никого нет. Этих выгнала со скандалом. Очень наглые были. Сообщила и показала наглядно, что ведется видеонаблюдение со всех сторон и что им будет со стороны закона, если что утащат», — отметила она. Ольга рассказала, что глава поселка пообещал обсудить возможность поставить на въезд ворота. Цыган, напавших на Алексея, уже задержали. «Конфликт в городе Березовском носит бытовой характер. Он произошел из-за словесной перепалки между хозяином одного из домов и группой гастролеров-цыган, приехавших на территорию Среднего Урала целым табором. У них имеется собственная „Газель“ со ставропольскими номерами», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он добавил, что группа цыган разбила свой лагерь на территории Верхней Пышмы, откуда ежедневно отправляется за дорогостоящим ломом цветмета. Помимо Алексея, досталось и одному из нападавших. «Словесная перепалка быстро переросла в драку, которая закончилась тем, что в местную клинику были доставлены и местный житель, и один из цыган с предварительным диагнозом «ушибы и черепно-мозговая травма», — отметил полковник Горелых. После приезда скорой вернулся один из нападавших и начал утверждать, что Алексей избил одного из них до полусмерти, а пенсионер разрешил им вынести весь металл. «Тут же прибежал один из членов компании, начал говорить, что старик разрешил вынести металл, что сосед избил до полусмерти их товарища, что скорая к ним не едет и так далее… Потом подъехала уже другая ГАЗель с частью тех лиц, что участвовали в разборке. Доказывали свою правоту, угрожали расправой соседу, его жене», — рассказала супруга Алексея Юлия. В разговоре с журналистом URA.RU жена пострадавшего не раз отмечала, что нападавшие не собирались останавливаться избивать Алексея. Растащить цыган помог сосед, прибежавший на шум. Казаки, приехавшие в Екатеринбург со спецоперации на Украине, отправились в Березовский сразу после того, как узнали о случившемся. В разговоре с URA.RU они отметили, что поступок Алексея — героический. «Это сколько духа надо, чтобы ради помощи старику, выйти одному против толпы», — отметил казак. На то, что за последнее время в Екатеринбурге и области стало много межнациональных конфликтов, обратил внимание и общественник Нукри Чавлеишвили. Он заявил, что буйные южане — вина диаспор, которые не ведут миграционную и адаптационную политику для приезжих. «Ладно, если бы мы наблюдали это в первый раз. Но ведь на протяжении 30 лет „Дом народов Урала“ занимается прокрастинацией и выкачиванием денег из бюджета», — рассказал Чавлеишвили. После произошедшего Алексей планирует усилить охрану участка. Он подчеркнул, что камеры находятся в процессе закупа. Более того, он также, как и его супруга, планирует подать в полицию заявление. «Был сегодня на двух мероприятиях, одним глазом увидел эту информацию и продублировал ее начальнику полиции. Он мне ответил, что все уже задержаны и находятся у него», — прокомментировал произошедшее мэр Березовского Евгений Писцов. История с нападением цыган на отважного свердловчанина, защищавшего соседа-пенсионера, уже вышла на федеральный уровень. Сюжет о драке сняли журналисты телеканала «РЕН-ТВ». Ранее URA.RU сообщало, что группу южан, избивших екатеринбуржца в микрорайоне Химмаш, задержали сотрудники полиции. Глава таджикской диаспоры осудил южан, избивших свердловчанина. Нападавшие также избивали всех, кто встречался им на пути: прохожей они сломали руку. Источник URA.RU сообщал, что у южан, избивших екатеринбуржцев, был информатор в полиции. Он помогал им сбежать от силовиков. Позже стало известно, что мужчина скончался в больнице.