Вице-мэр Екатеринбурга разрешит конфликт жильцов и застройщика

03 июня 2022 в 20:01 Размер текста - 17 +

Жильцов дома вызвали в администрацию на разговор с Галямовым 1 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU Администрация Екатеринбурга разрешит конфликт жильцов дома на улице Вилонова 86/1 с компанией «Атомстройкомлпекс», которую первые обвиняют в склонении к невыгодной продаже недвижимости. Об этом URA.RU рассказал курирующий строительство в Екатеринбурге вице-мэр Рустам Галямов, реагируя на публикацию агентства. «В 2011 году между администрацией и „Атомстройкомплексом“ был подписан договор о развитии застроенной территории (РЗТ). Поскольку мы следим за исполнением подобных соглашений (чтобы обе стороны действовали корректно, без злоупотреблений и спекуляций), сегодня провели встречу с несколькими жильцами дома на ул. Вилонова, 86/1. Выслушали их жалобы и готовы помочь. На следующей неделе будем разговаривать с застройщиком», — поделился Галямов. Как писало URA.RU, 10 лет назад «Атомстройкомплекс» выкупил территорию дома на ул. Вилонова, а теперь пытается скупить квартиры по суммам ниже рыночных. Как рассказала собственница одной из квартир, компания предлагает выкупить жилые помещения по цене 50 тысяч рублей за квадратный метр. На месте старого дома агентство недвижимости панирует построить «ЖК на Ирбитской», состоящий из двух домов высотой 22 и 27 этажей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Администрация Екатеринбурга разрешит конфликт жильцов дома на улице Вилонова 86/1 с компанией «Атомстройкомлпекс», которую первые обвиняют в склонении к невыгодной продаже недвижимости. Об этом URA.RU рассказал курирующий строительство в Екатеринбурге вице-мэр Рустам Галямов, реагируя на публикацию агентства. «В 2011 году между администрацией и „Атомстройкомплексом“ был подписан договор о развитии застроенной территории (РЗТ). Поскольку мы следим за исполнением подобных соглашений (чтобы обе стороны действовали корректно, без злоупотреблений и спекуляций), сегодня провели встречу с несколькими жильцами дома на ул. Вилонова, 86/1. Выслушали их жалобы и готовы помочь. На следующей неделе будем разговаривать с застройщиком», — поделился Галямов. Как писало URA.RU, 10 лет назад «Атомстройкомплекс» выкупил территорию дома на ул. Вилонова, а теперь пытается скупить квартиры по суммам ниже рыночных. Как рассказала собственница одной из квартир, компания предлагает выкупить жилые помещения по цене 50 тысяч рублей за квадратный метр. На месте старого дома агентство недвижимости панирует построить «ЖК на Ирбитской», состоящий из двух домов высотой 22 и 27 этажей.