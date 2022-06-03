Свердловская фабрика срочно расширяет штат для борьбы с санкциями

03 июня 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Екатеринбургская кондитерская фабрика «Конфи» активно ищет новых сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Директор кондитерской фабрики «Конфи» (Екатеринбург, входит в группу компаний «Славянка») Руслан Яблоков пожаловался на дефицит кадров. По его словам, предприятию необходимо докомплектовать штат, чтобы увеличить производство своей продукции в два раза. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. «Холдинг „Славянка“ производит 100 тысяч тонн продукции в год, в том числе „Конфи“ — около шести тысяч тонн. При этом мы готовы производить продукции в два раза больше, но для этого необходим персонал. На фабрике работает 200 человек, а надо хотя бы 300», — отметил Руслан Яблоков. По его словам, на фабрике открыты различные вакансии, начиная с дворников, заканчивая инженером-технологом. «Требуются электрики, наладчики оборудования, в производстве открыты различные вакансии. Средняя зарплата у нас — 40 тысяч рублей. Тем более мы отрегулировали процесс с перестройкой бизнеса, из-за чего получается повышать зарплаты», — уточнил он. «В кондитерке всегда так: мощности выше объемов производства. Фабрика „Конфи“ производит около шести тысяч тонн, а мощность у нас более 30 тысяч. При текущем количестве персонала мы производим 600-700 тонн в месяц, есть цель довести этот показатель до 1000 тонн», − подытожил Яблоков. Ранее URA.RU писало, что фабрика «Конфи», несмотря на санкции, также наращивает обороты экспорта в Китай. По словам директора фабрики, во времена до коронавируса с фабрики уходило 40% продукции только в Китай и Монголию. С Пекином «Конфи» тесно сотрудничает с 2016 года. По словам Руслана Яблокова, для увеличения мощности производства необходим персонал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кондитерская фабрика «Конфи» готова увеличить производство продукции в 2 раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сейчас фабрика выпускает 40 видов продукции. Среди них — 25 видов печенья, 5 видов конфет и вафли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фабрика знаменита потребителям крекерами «Рыбки с луком» и печеньем «Малышок» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Директор кондитерской фабрики «Конфи» (Екатеринбург, входит в группу компаний «Славянка») Руслан Яблоков пожаловался на дефицит кадров. По его словам, предприятию необходимо докомплектовать штат, чтобы увеличить производство своей продукции в два раза. Об этом он заявил в разговоре с URA.RU. «Холдинг „Славянка“ производит 100 тысяч тонн продукции в год, в том числе „Конфи“ — около шести тысяч тонн. При этом мы готовы производить продукции в два раза больше, но для этого необходим персонал. На фабрике работает 200 человек, а надо хотя бы 300», — отметил Руслан Яблоков. По его словам, на фабрике открыты различные вакансии, начиная с дворников, заканчивая инженером-технологом. «Требуются электрики, наладчики оборудования, в производстве открыты различные вакансии. Средняя зарплата у нас — 40 тысяч рублей. Тем более мы отрегулировали процесс с перестройкой бизнеса, из-за чего получается повышать зарплаты», — уточнил он. «В кондитерке всегда так: мощности выше объемов производства. Фабрика „Конфи“ производит около шести тысяч тонн, а мощность у нас более 30 тысяч. При текущем количестве персонала мы производим 600-700 тонн в месяц, есть цель довести этот показатель до 1000 тонн», − подытожил Яблоков. Ранее URA.RU писало, что фабрика «Конфи», несмотря на санкции, также наращивает обороты экспорта в Китай. По словам директора фабрики, во времена до коронавируса с фабрики уходило 40% продукции только в Китай и Монголию. С Пекином «Конфи» тесно сотрудничает с 2016 года.