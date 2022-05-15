Мэр Кургана догоняет главу Тюмени по числу упоминаний в СМИ

16 мая 2022 в 01:28 Размер текста - 17 +

За месяц Елена Ситникова смогла приблизиться к Руслану Кухаруку по количеству упоминаний в СМИ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Отрыв в рейтинге упоминаний в СМИ между главами Кургана и Тюмени сократился. По данным на апрель разница медиаиндекса между Еленой Ситниковой и Русланом Кухаруком немногим превышает значение 170. В марте он был равен 786. «Ситникова Елена Вячеславовна, глава города Курган, медиаиндекс 5 541. Кухарук Руслан Николаевич, глава города Тюмень, медиаиндекс 5 711,1», — рейтинг первых лиц УрФО опубликован на сайте компании «Медиалогия». Между собой два мэра по-прежнему делят третье и четвертое места. На второй строчке рейтинга упоминаний значится Наталья Котова — глава города Челябинск. Ее показатель 6 651,2. Возглавляет таблицу лидеров мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с медиаиндексом превышающим 17 тысяч. URA.RU ранее сообщало о том, что Ситникова выступила со срочным сообщением из дачного поселка «Малиновка», где второй день продолжалась ликвидация масштабного пожара. Она призвала погорельцев ехать в гостиницу. Также агентство писало об апрельском рейтинге упоминании в СМИ глав городов Приволжского федерального округа, где пермский мэр Алексей Демкин занял 10 место с упавшим вдвое медиаиндексом. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

Отрыв в рейтинге упоминаний в СМИ между главами Кургана и Тюмени сократился. По данным на апрель разница медиаиндекса между Еленой Ситниковой и Русланом Кухаруком немногим превышает значение 170. В марте он был равен 786. «Ситникова Елена Вячеславовна, глава города Курган, медиаиндекс 5 541. Кухарук Руслан Николаевич, глава города Тюмень, медиаиндекс 5 711,1», — рейтинг первых лиц УрФО опубликован на сайте компании «Медиалогия». Между собой два мэра по-прежнему делят третье и четвертое места. На второй строчке рейтинга упоминаний значится Наталья Котова — глава города Челябинск. Ее показатель 6 651,2. Возглавляет таблицу лидеров мэр Екатеринбурга Алексей Орлов с медиаиндексом превышающим 17 тысяч. URA.RU ранее сообщало о том, что Ситникова выступила со срочным сообщением из дачного поселка «Малиновка», где второй день продолжалась ликвидация масштабного пожара. Она призвала погорельцев ехать в гостиницу. Также агентство писало об апрельском рейтинге упоминании в СМИ глав городов Приволжского федерального округа, где пермский мэр Алексей Демкин занял 10 место с упавшим вдвое медиаиндексом.