Текслер предложил масштабировать помощь бездомным на всю страну

В Москве обсудили новые модели поддержки граждан в различных жизненных ситуациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер предложил масштабировать опыт региона по оказанию медицинской помощи бездомным, в том числе стоматологической, на всю страну. Такое предложение высказал глава региона 3 июня в кулуарах Форума решения социальных задач.

«Мы с некоммерческим сектором, с государственным сектором активно продвигаем различные практики. Задача НСИ (Национальной социальной инициативы) — поиск и нахождение лучших практик в регионах, их масштабирование, чтобы этой возможностью могло воспользоваться как можно больше людей. Одна из лучших практик — работа с бездомными, с питанием и медицинским обслуживанием», — цитирует Алексея Текслера ТАСС.

По словам Текслера, в Челябинске организация помощи нуждающимся «Другая медицина» впервые в России открыла перевязочный и стоматологический кабинеты для бездомных. Позднее была открыта поликлиника.

В числе успешных практик Текслер отметил проект сопровождаемого проживания инвалидов. В его рамках обеспечивается проживание инвалидов малыми группами без необходимости социального обслуживания. Они получают профессию, жилье и начинают жить самостоятельно.

Также губернатор отметил практику создания в Челябинской области ресурсных классов для детей с ментальными нарушениями. По его словам, многие НКО из разных регионов приезжают в регион за практиками, которые уже работают.

Как ранее сообщало URA.RU, Форум решения социальных задач проходил в столичном Центре международной торговли 2—3 июня. Мероприятие было организовано Агентством стратегических инициатив (АСИ), Фондом президентских грантов и Правительством Челябинской области.

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