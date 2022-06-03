В Пермском крае простятся с погибшим на Украине разведчиком

04 июня 2022 в 05:41 Размер текста - 17 +

31-летний разведчик из Пермского края погиб на Украине Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Косинского округа (Пермский край) 4 июня простятся с погибшим на Украине разведчиком Павлом Дроздовым. О смерти контрактника сообщили в администрации муниципального округа. «4 июня 2022 года в селе Коса пройдут похороны Павла Дроздова. <…> Молодой военнослужащий погиб 21 мая 2022 года при исполнении обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик», — информирует сайт администрации. Погибшему был 31 год. Дроздов служил в должности старшего разведчика-сапера разведывательного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Контракт был заключен сразу после прохождения срочной службы. Он родился и вырос в поселке Усть-Коса. В последнее время проживал в Ульяновске. У погибшего осталась супруга и двое детей. Прощание состоится 4 июня в 12 часов на площади перед культурно-досуговым центром села Коса. Затем пройдет отпевание в местном храме. Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов. На Украине погиб разведчик из Пермского края Павел Дроздов фото ВК «Лысьва. Что случилось?» Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители Косинского округа (Пермский край) 4 июня простятся с погибшим на Украине разведчиком Павлом Дроздовым. О смерти контрактника сообщили в администрации муниципального округа. «4 июня 2022 года в селе Коса пройдут похороны Павла Дроздова. <…> Молодой военнослужащий погиб 21 мая 2022 года при исполнении обязанностей в ходе специальной военной операции на территории Донецкой и Луганской народных республик», — информирует сайт администрации. Погибшему был 31 год. Дроздов служил в должности старшего разведчика-сапера разведывательного батальона 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Контракт был заключен сразу после прохождения срочной службы. Он родился и вырос в поселке Усть-Коса. В последнее время проживал в Ульяновске. У погибшего осталась супруга и двое детей. Прощание состоится 4 июня в 12 часов на площади перед культурно-досуговым центром села Коса. Затем пройдет отпевание в местном храме. Спецоперация ВС РФ на Украине идет с 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что она призвана защитить жителей Донбасса от геноцида, которому они подвергались восемь лет со стороны украинских военных и националистов.