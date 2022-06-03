В Тюмени горит административное здание на улице Ялуторовская, 33 (архивное фото)
В Тюмени на улице Ялуторовская, 33, возле ТЦ «Галерея вояж» горит административное здание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
«Горит кровля административного здания по адресу Ялуторовская, 33. На месте работают пожарноспасательные подразделения», — говорится в ведомстве.
Там отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
Горит административное здания за ТЦ «Вояж»
Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал