03 июня 2022
02 июня 2022

В центре Тюмени произошел крупный пожар. Фото, видео

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В Тюмени горит административное здание на улице Ялуторовская, 33 (архивное фото) Фото:

В Тюмени на улице Ялуторовская, 33, возле ТЦ «Галерея вояж» горит административное здание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

«Горит кровля административного здания по адресу Ялуторовская, 33. На месте работают пожарноспасательные подразделения», — говорится в ведомстве.

Там отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. Подробности уточняются.

Горит административное здания за ТЦ «Вояж»
Фото:

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В Тюмени на улице Ялуторовская, 33, возле ТЦ «Галерея вояж» горит административное здание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области. «Горит кровля административного здания по адресу Ялуторовская, 33. На месте работают пожарноспасательные подразделения», — говорится в ведомстве. Там отметили, что сведений о погибших и пострадавших не поступало. Подробности уточняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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