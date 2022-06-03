Пожилая свердловчанка взяла для мошенников кредит на 4 млн рублей

04 июня 2022 в 09:27 Размер текста - 17 +

Злоумышленники заставили жительницу Екатеринбурга взять «зеркальные» кредиты Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге 60-летняя местная жительница отдала мошенникам 3,9 млн рублей. Злоумышленники заставили жертву взять «зеркальные» кредиты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «30 мая в полицию обратилась гражданка, которая заявила, что неизвестные бесконтактным способом похитили у нее 3 966 000 рублей. По ее словам, 23 мая на телефон поступил звонок якобы из банка. Звонившая девушка сообщила, что с карты клиентки пытаются снять деньги. Для убедительности жертве через мессенджер прислали подтверждающий документ, содержащий подпись, печать и другие реквизиты ЦБ РФ», — рассказывают в полиции. Чтобы спасти деньги от злоумышленников, звонившая убедила пенсионерку купить новый телефон, сменить сим-карту и установить определенные приложения. Затем екатеринбурженка два дня ходила в банки, где, по уверению мошенников, кто-то оформил кредиты. Она оформляла многотысячные займы и переводила деньги на «безопасный счет», то есть на карты мошенников. В полиции возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее URA.RU сообщало о мошенничестве с квартирой в Екатеринбурге. Экс-риэлтор пыталась продать арендованную квартиру за 5,7 млн рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге 60-летняя местная жительница отдала мошенникам 3,9 млн рублей. Злоумышленники заставили жертву взять «зеркальные» кредиты. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», рассказали URA.RU в УМВД по Екатеринбургу. «30 мая в полицию обратилась гражданка, которая заявила, что неизвестные бесконтактным способом похитили у нее 3 966 000 рублей. По ее словам, 23 мая на телефон поступил звонок якобы из банка. Звонившая девушка сообщила, что с карты клиентки пытаются снять деньги. Для убедительности жертве через мессенджер прислали подтверждающий документ, содержащий подпись, печать и другие реквизиты ЦБ РФ», — рассказывают в полиции. Чтобы спасти деньги от злоумышленников, звонившая убедила пенсионерку купить новый телефон, сменить сим-карту и установить определенные приложения. Затем екатеринбурженка два дня ходила в банки, где, по уверению мошенников, кто-то оформил кредиты. Она оформляла многотысячные займы и переводила деньги на «безопасный счет», то есть на карты мошенников. В полиции возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ранее URA.RU сообщало о мошенничестве с квартирой в Екатеринбурге. Экс-риэлтор пыталась продать арендованную квартиру за 5,7 млн рублей.