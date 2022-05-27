В суд Екатеринбурга отдали дело риелтора о продаже чужой квартиры. Фото

28 мая 2022 в 09:31 Размер текста - 17 +

Жительница Екатеринбурга продавала по поддельным документам чужую квартиру Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Следователи направили в Кировский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении экс-риелтора. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили URA.RU в пресс-группе городского УМВД. «Оконченное уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее 10 апреля в полицию поступило заявление от 46-летней гражданки, которая сообщила о возможном мошенничестве при оформлении сделки купли-продажи квартиры. Заявительница пояснила, что хотела приобрести недвижимость, однако при проверке документов выяснилось, что продавец не является собственником», — рассказывают подробности в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что 33-летняя жительница Екатеринбурга, работавшая риелтором, разместила в интернете объявление о продаже за 5,7 млн рублей квартиры на Уральской. Женщина подготовила для сделки необходимые документы, включая фиктивную выписку из единого государственного реестра недвижимости. В дальнейшем свою вину признала. На преступление женщину толкнуло тяжелое материальное положение. Женщина работала риелтором, поэтому смогла подготовить для сделки необходимые документы Фото: УМВД по Екатеринбургу

Следователи направили в Кировский районный суд Екатеринбурга уголовное дело в отношении экс-риелтора. Ее обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили URA.RU в пресс-группе городского УМВД. «Оконченное уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 159 УК РФ направлено в Кировский районный суд для рассмотрения по существу. Ранее 10 апреля в полицию поступило заявление от 46-летней гражданки, которая сообщила о возможном мошенничестве при оформлении сделки купли-продажи квартиры. Заявительница пояснила, что хотела приобрести недвижимость, однако при проверке документов выяснилось, что продавец не является собственником», — рассказывают подробности в УМВД. Ранее URA.RU сообщало, что 33-летняя жительница Екатеринбурга, работавшая риелтором, разместила в интернете объявление о продаже за 5,7 млн рублей квартиры на Уральской. Женщина подготовила для сделки необходимые документы, включая фиктивную выписку из единого государственного реестра недвижимости. В дальнейшем свою вину признала. На преступление женщину толкнуло тяжелое материальное положение.