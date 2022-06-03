Тюменцы раскупают путевки в Турцию по завышенным ценам

04 июня 2022 в 12:42 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость отдыха в Турции — 130 тысяч рублей Фото: depositphotos.com Жители Тюменской области раскупают путевки в Турцию на отпускной сезон, несмотря на то, что их стоимость значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала журналистам представитель турагенства Weekend Мария Крылова. «Единственным чартерным направлением за рубеж из Тюмени является Турция. Цены на путевки значительно выше, чем в прошлом году. На российские курорты цены ниже, но спросом такие туры не пользуются. Это объясняется качеством сервиса, инфраструктуры и разнообразием питания. В турецких отелях с этим лучше», — рассказала Крылова изданию РБК Тюмень. Она отметила, что, несмотря на высокие цены, тюменцы стали чаще бронировать путевки в Турцию.



Там уточнили, что средняя стоимость отдыха в Турции составит 130 тысяч рублей, а в Сочи — 90 тысяч рублей. Кроме того, по словам Крыловой, туры в Краснодарский край дешевле, чем в Турции с условием, что путешественники выберут российский отель с меньшей звездностью. Ранее URA.RU писало, что Турция отменила коронавирусные ограничения для туристов. С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не потребуются справки с отрицательным результатом ПЦР-теста. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Жители Тюменской области раскупают путевки в Турцию на отпускной сезон, несмотря на то, что их стоимость значительно выросла по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала журналистам представитель турагенства Weekend Мария Крылова. «Единственным чартерным направлением за рубеж из Тюмени является Турция. Цены на путевки значительно выше, чем в прошлом году. На российские курорты цены ниже, но спросом такие туры не пользуются. Это объясняется качеством сервиса, инфраструктуры и разнообразием питания. В турецких отелях с этим лучше», — рассказала Крылова изданию РБК Тюмень. Она отметила, что, несмотря на высокие цены, тюменцы стали чаще бронировать путевки в Турцию. Там уточнили, что средняя стоимость отдыха в Турции составит 130 тысяч рублей, а в Сочи — 90 тысяч рублей. Кроме того, по словам Крыловой, туры в Краснодарский край дешевле, чем в Турции с условием, что путешественники выберут российский отель с меньшей звездностью. Ранее URA.RU писало, что Турция отменила коронавирусные ограничения для туристов. С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не потребуются справки с отрицательным результатом ПЦР-теста.