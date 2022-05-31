Турция отменила проверку ПЦР-тестов при въезде в страну

01 июня 2022 в 03:03 Размер текста - 17 +

Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты Фото: Ритис Бараускас © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, начиная с 1 июня. Об этом говорится в сообщении МВД страны. «С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда», — отмечается в заявлении ведомства. Ранее для въезда в страну туристы должны были предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID без карантина. Привитые путешественники при въезде в страну должны были показать сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, зарегистрированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения. Россияне могли показать сертификат о вакцинации «Спутником V». Тем не менее, у Турции появилась альтернатива российским туристам. В страну все чаще приезжают жители Польши, Чехии и Великобритании. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, начиная с 1 июня. Об этом говорится в сообщении МВД страны. «С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда», — отмечается в заявлении ведомства. Ранее для въезда в страну туристы должны были предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID без карантина. Привитые путешественники при въезде в страну должны были показать сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, зарегистрированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения. Россияне могли показать сертификат о вакцинации «Спутником V». Тем не менее, у Турции появилась альтернатива российским туристам. В страну все чаще приезжают жители Польши, Чехии и Великобритании.