31 мая 2022

Турция отменила проверку ПЦР-тестов при въезде в страну

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Турция 2020. Пермь, турция, путешествия, отдых, туризм
Турция с 1 июня отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты Фото:
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Коронавирус COVID-19

Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, начиная с 1 июня. Об этом говорится в сообщении МВД страны.

«С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда», — отмечается в заявлении ведомства.

Ранее для въезда в страну туристы должны были предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID без карантина. Привитые путешественники при въезде в страну должны были показать сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, зарегистрированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения. Россияне могли показать сертификат о вакцинации «Спутником V». Тем не менее, у Турции появилась альтернатива российским туристам. В страну все чаще приезжают жители Польши, Чехии и Великобритании.

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Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну через все пограничные пункты, начиная с 1 июня. Об этом говорится в сообщении МВД страны. «С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным [результатом] ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда», — отмечается в заявлении ведомства. Ранее для въезда в страну туристы должны были предъявить отрицательный результат теста на коронавирус или документы о прохождении полного курса вакцинации от COVID без карантина. Привитые путешественники при въезде в страну должны были показать сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, зарегистрированными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или Министерством здравоохранения Турции для экстренного применения. Россияне могли показать сертификат о вакцинации «Спутником V». Тем не менее, у Турции появилась альтернатива российским туристам. В страну все чаще приезжают жители Польши, Чехии и Великобритании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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