03 июня 2022

«Гринвич» подал новый многомиллионный иск к H&M

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Начало продаж коллекции Moschino в H&M в Гринвиче. Екатеринбург, охрана, красная ленточка, магазин одежды, hm
Судебный спор между управляющей компанией «Гринвича» и H&M идет с 2020 года Фото:

Руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» подало иск на 24 млн рублей к шведскому бренду H&M. Судебное разбирательство назначено на 8 июня, следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области.

Как следует из документа, управляющая компания «Итс-групп» (ТРЦ «Гринвич») подала иск 23 марта. Компания хочет взыскать с H&M 24 млн рублей. Затем 2-го июня УК подала ходатайство об уточнении суммы исковых требований. Судебное разбирательство назначено на 8 июня.

Судебный спор между ТРЦ «Гринвич» и H&M начался в 2020 году. Шведская компания в течение года подавала несколько исков к торговому центру. H&M требовала выплатить больше 33 миллионов рублей. Причина судебных разбирательств не раскрывалась, однако указывалось, что иск связан с вынужденными убытками компании. В 2021 году управляющая компания «Гринвич» подала ответный иск на 21,5 млн рублей.

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Руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» подало иск на 24 млн рублей к шведскому бренду H&M. Судебное разбирательство назначено на 8 июня, следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Как следует из документа, управляющая компания «Итс-групп» (ТРЦ «Гринвич») подала иск 23 марта. Компания хочет взыскать с H&M 24 млн рублей. Затем 2-го июня УК подала ходатайство об уточнении суммы исковых требований. Судебное разбирательство назначено на 8 июня. Судебный спор между ТРЦ «Гринвич» и H&M начался в 2020 году. Шведская компания в течение года подавала несколько исков к торговому центру. H&M требовала выплатить больше 33 миллионов рублей. Причина судебных разбирательств не раскрывалась, однако указывалось, что иск связан с вынужденными убытками компании. В 2021 году управляющая компания «Гринвич» подала ответный иск на 21,5 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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