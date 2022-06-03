«Гринвич» подал новый многомиллионный иск к H&M

Руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» подало иск на 24 млн рублей к шведскому бренду H&M. Судебное разбирательство назначено на 8 июня, следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области.
Как следует из документа, управляющая компания «Итс-групп» (ТРЦ «Гринвич») подала иск 23 марта. Компания хочет взыскать с H&M 24 млн рублей. Затем 2-го июня УК подала ходатайство об уточнении суммы исковых требований. Судебное разбирательство назначено на 8 июня.
Судебный спор между ТРЦ «Гринвич» и H&M начался в 2020 году. Шведская компания в течение года подавала несколько исков к торговому центру. H&M требовала выплатить больше 33 миллионов рублей. Причина судебных разбирательств не раскрывалась, однако указывалось, что иск связан с вынужденными убытками компании. В 2021 году управляющая компания «Гринвич» подала ответный иск на 21,5 млн рублей.
Руководство екатеринбургского ТРЦ «Гринвич» подало иск на 24 млн рублей к шведскому бренду H&M. Судебное разбирательство назначено на 8 июня, следует из картотеки Арбитражного суда Свердловской области. Как следует из документа, управляющая компания «Итс-групп» (ТРЦ «Гринвич») подала иск 23 марта. Компания хочет взыскать с H&M 24 млн рублей. Затем 2-го июня УК подала ходатайство об уточнении суммы исковых требований. Судебное разбирательство назначено на 8 июня. Судебный спор между ТРЦ «Гринвич» и H&M начался в 2020 году. Шведская компания в течение года подавала несколько исков к торговому центру. H&M требовала выплатить больше 33 миллионов рублей. Причина судебных разбирательств не раскрывалась, однако указывалось, что иск связан с вынужденными убытками компании. В 2021 году управляющая компания «Гринвич» подала ответный иск на 21,5 млн рублей.