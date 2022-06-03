Екатеринбуржцев научили танцам 19-го века на большом фестивале. Фото, видео

04 июня 2022 в 15:33 Размер текста - 17 +

В парке Маяковского проходит фестиваль «Арт-пикник» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге в парке Маяковского проходит большой летний фестиваль «Арт-пикник». Для гостей подготовили насыщенную интерактивную программу с участием хореографов, дизайнеров, аниматоров и музыкантов. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU с места событий. Фестиваль «Арт-пикник» стартовал в 12:00. Здесь появились локации по следующим направлениям: мода, танцы, эко-лаборатория, игры, рисунок, дети, русская изба, оркестр, главная сцена. В частности, горожан научили историческим танцам. «Танцмейстеры рассказали о бальных традициях XIX века, презентовали несколько подлинных танцев, которые были в моде 200 лет назад, и обучили гостей площадки несложным танцам», — говорится в группе фестиваля «ВКонтакте». Финал фестиваля намечен на 19:00. В это время на сцену поднимется «Другой оркестр» — 25 музыкантов под руководством Александра Жемчужникова сыграют лучшие мировые хиты. Еще один фестиваль проходит в Екатеринбурге на площади 1905 года. В 10:00 часов там стартовал фестиваль барбекю. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

В Екатеринбурге в парке Маяковского проходит большой летний фестиваль «Арт-пикник». Для гостей подготовили насыщенную интерактивную программу с участием хореографов, дизайнеров, аниматоров и музыкантов. Об этом рассказывает корреспондент URA.RU с места событий. Фестиваль «Арт-пикник» стартовал в 12:00. Здесь появились локации по следующим направлениям: мода, танцы, эко-лаборатория, игры, рисунок, дети, русская изба, оркестр, главная сцена. В частности, горожан научили историческим танцам. «Танцмейстеры рассказали о бальных традициях XIX века, презентовали несколько подлинных танцев, которые были в моде 200 лет назад, и обучили гостей площадки несложным танцам», — говорится в группе фестиваля «ВКонтакте». Финал фестиваля намечен на 19:00. В это время на сцену поднимется «Другой оркестр» — 25 музыкантов под руководством Александра Жемчужникова сыграют лучшие мировые хиты. Еще один фестиваль проходит в Екатеринбурге на площади 1905 года. В 10:00 часов там стартовал фестиваль барбекю.