Екатеринбуржцы столпились перед туалетом на концерте «Руки вверх». Концерт еще не начался

04 июня 2022 в 19:13 Размер текста - 17 +

Многие зрители пришли на мероприятие заранее Фото: URA.RU На «Екатеринбург Арене» 4 июня выступит группа «Руки вверх». Многие зрители решили прийти на стадион заранее. Из-за этого перед туалетом образовалась длинная очередь, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Скорее всего с алкоголем на стадион не пустили, пришлось пить перед гейтом (выход на стадион, — прим.ред.). Когда был концерт „Ленинград“ в 2019 на арене, таких любителей пива было море», — вспоминает журналист. Система контроля на «Екатеринбург Арене» серьезная — сотрудники дважды проверяют билет, а также внимательно обыскивают зрителей. «Сначала показываешь билет сотрудникам на первом пропускном пункте, затем идешь по огороженному коридору к турникету, там снова надо приложить штрих-код билета к считывателю. После этого попадаешь на третий пункт контроля. Нужно выложить все металлические вещи и пройти через металлодетекторы, затем охрана обыскивает руками. Некоторые девушки на входе возмутились этому факту», — передает корреспондент URA.RU. Концерт «Руки вверх» начнется на «Екатеринбург Арене» в 20:00. В другой части города сегодня выступает группа IOWA. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

На «Екатеринбург Арене» 4 июня выступит группа «Руки вверх». Многие зрители решили прийти на стадион заранее. Из-за этого перед туалетом образовалась длинная очередь, сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Скорее всего с алкоголем на стадион не пустили, пришлось пить перед гейтом (выход на стадион, — прим.ред.). Когда был концерт „Ленинград“ в 2019 на арене, таких любителей пива было море», — вспоминает журналист. Система контроля на «Екатеринбург Арене» серьезная — сотрудники дважды проверяют билет, а также внимательно обыскивают зрителей. «Сначала показываешь билет сотрудникам на первом пропускном пункте, затем идешь по огороженному коридору к турникету, там снова надо приложить штрих-код билета к считывателю. После этого попадаешь на третий пункт контроля. Нужно выложить все металлические вещи и пройти через металлодетекторы, затем охрана обыскивает руками. Некоторые девушки на входе возмутились этому факту», — передает корреспондент URA.RU. Концерт «Руки вверх» начнется на «Екатеринбург Арене» в 20:00. В другой части города сегодня выступает группа IOWA.