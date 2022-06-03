03 июня 2022

Екатеринбуржцы заполнили площадь перед ТЦ ради концерта IOWA. Видео

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Группа выступает на дне рождения ТЦ Veer Mall Фото:

В Екатеринбург с концертом приехала группа IOWA, она выступает на первом дне рождения ТЦ Veer Mall на Уралмаше. Послушать музыкантов пришли больше сотни человек, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Группа IOWA — белорусско-российская поп-группа, образованная в 2007 году в Могилеве. Наиболее известные треки группы «Улыбайся», «Маршрутка» и «Бьет бит». Площадь перед торговым центром оказалась полностью заполнена желающими послушать музыкантов. Солистка группы начала выступление словами «Привет, Екб!», а затем заиграла песня «Маякни мне».

В Екатеринбурге помимо концерта IOWA в субботу проходит много других событий. На площади 1905 года состоялся фестиваль барбекю, а в парке Маяковского прошел «Арт-пикник». На аэродроме Логиново устроили праздник в честь Дня семьи и покатали гостей на прогулочном самолете. В 20:00 на «Екатеринбург Арене» начнется выступление группы «Руки Вверх».

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В Екатеринбург с концертом приехала группа IOWA, она выступает на первом дне рождения ТЦ Veer Mall на Уралмаше. Послушать музыкантов пришли больше сотни человек, передает с места событий корреспондент URA.RU. Группа IOWA — белорусско-российская поп-группа, образованная в 2007 году в Могилеве. Наиболее известные треки группы «Улыбайся», «Маршрутка» и «Бьет бит». Площадь перед торговым центром оказалась полностью заполнена желающими послушать музыкантов. Солистка группы начала выступление словами «Привет, Екб!», а затем заиграла песня «Маякни мне». В Екатеринбурге помимо концерта IOWA в субботу проходит много других событий. На площади 1905 года состоялся фестиваль барбекю, а в парке Маяковского прошел «Арт-пикник». На аэродроме Логиново устроили праздник в честь Дня семьи и покатали гостей на прогулочном самолете. В 20:00 на «Екатеринбург Арене» начнется выступление группы «Руки Вверх».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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