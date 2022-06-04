Андрея Брезгина обвиняют в удержании собственной дочери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Лидера патриархально-консервативного движения «Мужской путь» Андрея Брезгина задержали полицейские, когда екатеринбуржец обратился за помощью в больницу. Его обвиняют в убийстве и удержании в неволе собственной дочери, сообщила URA.RU Анна, супруга Брезгина.

«Все еще идет суд по тому, с кем будет жить Варя (дочка Брезгина от первого брака, — прим. ред.) На фоне всего этого у Андрея начались проблемы с печенью, появились камни в почках. Он обратился в больницу, и там его взяли сотрудники полиции, увезли в СИЗО на двое суток. Его обвиняют в убийстве и удержании в неволе собственной дочери, но это все неправда», — сообщила собеседница. В нынешнем браке у Брезгина есть двое детей, скоро будет пополнение.

В сообществе Андрея Брезгина «ВКонтакте» появился пост в его поддержку. К нему, в частности, прикреплено свежее видео, на котором «Варя со свежей газетой жива, здорова и скучает по отцу!» Также в посте указано, что у отделения Сысертской полиции, где находится Брезгин, прошел пикет в его поддержку. 5 июня состоится суд, который решит дальнейшую судьбу мужчины. Единомышленники задержанного полагают, что его задержание — месть бывшей жены и ювенальных НКО, против которых он выступает в своей деятельности.

Бывшая супруга обвиняет Андрея Брезгина в незаконном удержании дочери. По решению Железнодорожного суда Екатеринбурга, мужчина должен отдать ребенка матери, но до сих пор этого не сделал. У бывших супругов четверо общих детей. «Сын живет с бывшим мужем, а дочки проживают со мной. 17 июля Брезгин забрал у меня нашу шестилетнюю дочь и по сей день не дает с ней видеться Ребенок находится внутри коттеджа, где проживает Брезгин. Я видела дочку через окно», — делилась с URA.RU мама девочки Наталья.

Возле здания полиции прошел пикет в поддержку Андрея Брезгина Фото из группы «БАТя Z против нежити», vk.com

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