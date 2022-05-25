Свердловские приставы ищут детей, похищенных родителями. Фото

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Суд над пермским стрелком. Пермь, суд, федеральная служба судебных приставов
Свердловские приставы попросили помочь им с розыском детей Фото:

Свердловские приставы попросили помочь им с розыском детей. Речь идет о тех девочках и мальчиках, чьи родители не смогли договориться о том, где и с кем будут проживать дети после развода взрослых. Об этом URA.RU сообщили в главном управление ФССП России по Свердловской области.

«Главное управление ФССП России по Свердловской области обращается к общественности с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетних детей и их родителей. При получении информации о разыскиваемом ребенке и его родителе, о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) ребенка или о лицах, располагающих информацией о них, просим сообщить в ГУФССП России по Свердловской области в отдел организации исполнительного розыска или в дежурную часть», — сказано в сообщении.

Сейчас свердловские приставы разыскивают:

  • Каримова Степана Романовича, 21 февраля 2010 года рождения, и его маму Морозову Олесю Константиновну, 26 ноября 1987 года рождения;
  • Алибекова Максима Игоревича, 27 мая 2013 года рождения (по имеющейся информации, разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Алибековым Игорем Израиловичем, 06.08.1981 года рождения);
  • Брезгину Варвару Андреевну, 18 декабря 2014 года рождения (по имеющейся информации, разыскиваемый ребенок в настоящее время может проживать с отцом Брезгиным Андреем Тимофеевичем, 18.06.1979 года рождения);
  • Гальянову Софию Ренатовну, 16 марта 2019 года рождения, и ее отца Гальянова Рената Разифовича, 10.01.1981 года рождения.

Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга Ирина Федотова пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге. Позже женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой.

Похожая история произошла и с многодетной Ириной Юсуповой из Екатеринбурга, которая пытается вернуть троих детей. Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез их в Киров. Он уже сообщил Ирине, что не вернет ей сына и дочерей. Ирина говорит, что даже обращения в силовые ведомства не дали никакого результата.

Ищут Каримова Степана Романовича
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Ищут Алибекова Максима Игоревича
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Ищут Брезгину Варвару Андреевну
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Ищут Гальянову Софию Ренатовну
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Свердловские приставы попросили помочь им с розыском детей. Речь идет о тех девочках и мальчиках, чьи родители не смогли договориться о том, где и с кем будут проживать дети после развода взрослых. Об этом URA.RU сообщили в главном управление ФССП России по Свердловской области. «Главное управление ФССП России по Свердловской области обращается к общественности с просьбой оказать содействие в розыске несовершеннолетних детей и их родителей. При получении информации о разыскиваемом ребенке и его родителе, о местонахождении (месте жительства, работы и т. п.) ребенка или о лицах, располагающих информацией о них, просим сообщить в ГУФССП России по Свердловской области в отдел организации исполнительного розыска или в дежурную часть», — сказано в сообщении. Сейчас свердловские приставы разыскивают: Ранее URA.RU писало, что жительница Екатеринбурга Ирина Федотова пытается вернуть 4-летнего сына и 5-летнюю дочь, которых бывший муж не привез домой после майских праздников. Экс-супруг заявил Ирине, что увез детей на юг. После развода супруги проживают в разных городах: отец детей — в Краснодаре, а мать — в Екатеринбурге. Позже женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой. Похожая история произошла и с многодетной Ириной Юсуповой из Екатеринбурга, которая пытается вернуть троих детей. Василий Бобров, муж женщины, тайно вывез их в Киров. Он уже сообщил Ирине, что не вернет ей сына и дочерей. Ирина говорит, что даже обращения в силовые ведомства не дали никакого результата.
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