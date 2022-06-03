Жители Озерска видели кабана ранее на местной Станции юных натуралистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Озерске Челябинской области горожане заметили улыбчивого кабана, спокойно гуляющего по городу. Фотографиями животного поделились очевидцы в соцсетях.

«Сегодня утром на Монтажников встретилось вот такое чудо. Надеюсь сбежал с СЮНа (Станция юных натуралистов — прим.ред.) К сожалению, не успела проводить его туда, на работу опаздывала», — рассказали подписчики сообщества «Подслушано в Озерске» во ВКонтакте.

Автор сообщения выразила надежду, что «сие чудо вернулось восвояси». Горожане рассказали, что сегодня были на празднике, который проводила Станция юных натуралистов, и видели его там.

«Мы сегодня были на празднике в СЮНе, он прогуливался по травке. Мы его даже покормили морковкой», — уточнила в комментариях к сообщению паблика Анна Башарова.

Озерчане предположили, что после праздника кабан сбежал с территории и отправился гулять по городу. Руководитель Озерской Станции юных натуралистов на звонок URA.RU не ответила.

Улыбающийся кабан в этот день стал достопримечательностью Озерска Сообщество «Подслушано в Озерске» во ВКонтакте.