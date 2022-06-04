Жители ЯНАО возмутились мародерством

Жители Ноябрьска жалуются, что мародеры разрушают расселенный дом
Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на мародерство в расселенных деревянных домах. Об этом сообщается в группе VK «Злой Ноябрянин»
«Не успели съехать последние жильцы как налетели мародеры. Все рушат, бьют окна, выкидывают хлам из окон. Потом видимо подожгут…», — сокрушаются горожане.
Администрация Ноябрьске передала сообщение в отдел общественной безопасности. В дальнейшем власти города советуют обращаться в полицию.
Ранее URA.RU рассказывал, что в Ноябрьске неизвестные незаконно заняли помещения частично расселенного аварийного деревянного дома. Самозаселенцы приспособили помещения под производство самогона.
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