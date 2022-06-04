04 июня 2022
03 июня 2022

Жители ЯНАО возмутились мародерством

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный дом 19 по улице Машиностроителей. Курган, аварийный дом, улица машиностроителей 19
Жители Ноябрьска жалуются, что мародеры разрушают расселенный дом Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на мародерство в расселенных деревянных домах. Об этом сообщается в группе VK «Злой Ноябрянин»

«Не успели съехать последние жильцы как налетели мародеры. Все рушат, бьют окна, выкидывают хлам из окон. Потом видимо подожгут…», — сокрушаются горожане.

Администрация Ноябрьске передала сообщение в отдел общественной безопасности. В дальнейшем власти города советуют обращаться в полицию.

Ранее URA.RU рассказывал, что в Ноябрьске неизвестные незаконно заняли помещения частично расселенного аварийного деревянного дома. Самозаселенцы приспособили помещения под производство самогона.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на мародерство в расселенных деревянных домах. Об этом сообщается в группе VK «Злой Ноябрянин» «Не успели съехать последние жильцы как налетели мародеры. Все рушат, бьют окна, выкидывают хлам из окон. Потом видимо подожгут…», — сокрушаются горожане. Администрация Ноябрьске передала сообщение в отдел общественной безопасности. В дальнейшем власти города советуют обращаться в полицию. Ранее URA.RU рассказывал, что в Ноябрьске неизвестные незаконно заняли помещения частично расселенного аварийного деревянного дома. Самозаселенцы приспособили помещения под производство самогона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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