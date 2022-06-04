Жители ЯНАО возмутились мародерством

05 июня 2022 в 04:25 Размер текста - 17 +

Жители Ноябрьска жалуются, что мародеры разрушают расселенный дом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на мародерство в расселенных деревянных домах. Об этом сообщается в группе VK «Злой Ноябрянин» «Не успели съехать последние жильцы как налетели мародеры. Все рушат, бьют окна, выкидывают хлам из окон. Потом видимо подожгут…», — сокрушаются горожане. Администрация Ноябрьске передала сообщение в отдел общественной безопасности. В дальнейшем власти города советуют обращаться в полицию. Ранее URA.RU рассказывал, что в Ноябрьске неизвестные незаконно заняли помещения частично расселенного аварийного деревянного дома. Самозаселенцы приспособили помещения под производство самогона. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Жители Ноябрьска (ЯНАО) жалуются на мародерство в расселенных деревянных домах. Об этом сообщается в группе VK «Злой Ноябрянин» «Не успели съехать последние жильцы как налетели мародеры. Все рушат, бьют окна, выкидывают хлам из окон. Потом видимо подожгут…», — сокрушаются горожане. Администрация Ноябрьске передала сообщение в отдел общественной безопасности. В дальнейшем власти города советуют обращаться в полицию. Ранее URA.RU рассказывал, что в Ноябрьске неизвестные незаконно заняли помещения частично расселенного аварийного деревянного дома. Самозаселенцы приспособили помещения под производство самогона.