Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма получит трехзначный номер

Курсировать на маршруте транспорт начнет в августе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для трамвайного маршрута из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму сделают трехзначный номер. Движение запустят в августе 2022 года, рассказали сайту Е1 в свердловском минтрансе.

Общественный транспорт в Екатеринбурге имеет однозначные и двузначные номера, маршрут до Верхней Пышмы будет иметь трехзначный номер. Регулярное движение обещают запустить уже в августе, по ветке будут курсировать 11 трамваев модели «Львенок». Первое время их будут обслуживать в Северном трамвайном депо, затем построят отдельное депо.

Ранее URA.RU сообщало, что трамваи на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма будут бордово-желтого цвета. Поставку транспорта обещали завершить к 1 июня.