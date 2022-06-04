04 июня 2022

Трамвай Екатеринбург — Верхняя Пышма получит трехзначный номер

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Иннопром-2021, первый день. Екатеринбург, общественный транспорт, выставка, трамвай, иннопром2021
Курсировать на маршруте транспорт начнет в августе Фото:

Для трамвайного маршрута из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму сделают трехзначный номер. Движение запустят в августе 2022 года, рассказали сайту Е1 в свердловском минтрансе.

Общественный транспорт в Екатеринбурге имеет однозначные и двузначные номера, маршрут до Верхней Пышмы будет иметь трехзначный номер. Регулярное движение обещают запустить уже в августе, по ветке будут курсировать 11 трамваев модели «Львенок». Первое время их будут обслуживать в Северном трамвайном депо, затем построят отдельное депо.

Ранее URA.RU сообщало, что трамваи на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма будут бордово-желтого цвета. Поставку транспорта обещали завершить к 1 июня.

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Для трамвайного маршрута из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму сделают трехзначный номер. Движение запустят в августе 2022 года, рассказали сайту Е1 в свердловском минтрансе. Общественный транспорт в Екатеринбурге имеет однозначные и двузначные номера, маршрут до Верхней Пышмы будет иметь трехзначный номер. Регулярное движение обещают запустить уже в августе, по ветке будут курсировать 11 трамваев модели «Львенок». Первое время их будут обслуживать в Северном трамвайном депо, затем построят отдельное депо. Ранее URA.RU сообщало, что трамваи на маршруте Екатеринбург — Верхняя Пышма будут бордово-желтого цвета. Поставку транспорта обещали завершить к 1 июня.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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