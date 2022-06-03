Эксперты: сколько россиян хотят купить квартиру в Екатеринбурге

04 июня 2022 в 12:49 Размер текста - 17 +

Аналитики провели опрос среди 1500 россиян и выяснили, в каком городе они хотят купить квартиру Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Екатеринбург попал в топ-5 городов, которые россияне рассматривают для покупки квартиры или дома. О недвижимости в уральской столице задумываются 5% опрошенных, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». В мае 2022 года они опросили 1500 пользователей со всей России. «Каждый пятый опрошенный житель России (20%) планирует покупку недвижимости в столице, а 14% рассматривают для покупки недвижимость в Санкт-Петербурге. Также городами-лидерами, где опрошенные россияне планируют приобрести недвижимость, стали Краснодар (6%), Екатеринбург (5%) и Ростов-на-Дону (4%)», — рассказывают авторы исследования. Из всех опрошенных 58% хотят купить квартиру, 33% — дом. Еще 5% задумываются о земельном участке, а 1% — о покупке коммерческой недвижимости. Оставшиеся 3% респондентов пока не определились с видом недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выросли цены на квартиры. В среднем, за один квадратный метр в центре города продавцы просят 132 635 рублей. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Екатеринбург попал в топ-5 городов, которые россияне рассматривают для покупки квартиры или дома. О недвижимости в уральской столице задумываются 5% опрошенных, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». В мае 2022 года они опросили 1500 пользователей со всей России. «Каждый пятый опрошенный житель России (20%) планирует покупку недвижимости в столице, а 14% рассматривают для покупки недвижимость в Санкт-Петербурге. Также городами-лидерами, где опрошенные россияне планируют приобрести недвижимость, стали Краснодар (6%), Екатеринбург (5%) и Ростов-на-Дону (4%)», — рассказывают авторы исследования. Из всех опрошенных 58% хотят купить квартиру, 33% — дом. Еще 5% задумываются о земельном участке, а 1% — о покупке коммерческой недвижимости. Оставшиеся 3% респондентов пока не определились с видом недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выросли цены на квартиры. В среднем, за один квадратный метр в центре города продавцы просят 132 635 рублей.