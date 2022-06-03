03 июня 2022

Эксперты: сколько россиян хотят купить квартиру в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Аналитики провели опрос среди 1500 россиян и выяснили, в каком городе они хотят купить квартиру Фото:

Екатеринбург попал в топ-5 городов, которые россияне рассматривают для покупки квартиры или дома. О недвижимости в уральской столице задумываются 5% опрошенных, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». В мае 2022 года они опросили 1500 пользователей со всей России.

«Каждый пятый опрошенный житель России (20%) планирует покупку недвижимости в столице, а 14% рассматривают для покупки недвижимость в Санкт-Петербурге. Также городами-лидерами, где опрошенные россияне планируют приобрести недвижимость, стали Краснодар (6%), Екатеринбург (5%) и Ростов-на-Дону (4%)», — рассказывают авторы исследования.

Из всех опрошенных 58% хотят купить квартиру, 33% — дом. Еще 5% задумываются о земельном участке, а 1% — о покупке коммерческой недвижимости. Оставшиеся 3% респондентов пока не определились с видом недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выросли цены на квартиры. В среднем, за один квадратный метр в центре города продавцы просят 132 635 рублей.

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Екатеринбург попал в топ-5 городов, которые россияне рассматривают для покупки квартиры или дома. О недвижимости в уральской столице задумываются 5% опрошенных, сообщили URA.RU аналитики сервиса «Работа.ру». В мае 2022 года они опросили 1500 пользователей со всей России. «Каждый пятый опрошенный житель России (20%) планирует покупку недвижимости в столице, а 14% рассматривают для покупки недвижимость в Санкт-Петербурге. Также городами-лидерами, где опрошенные россияне планируют приобрести недвижимость, стали Краснодар (6%), Екатеринбург (5%) и Ростов-на-Дону (4%)», — рассказывают авторы исследования. Из всех опрошенных 58% хотят купить квартиру, 33% — дом. Еще 5% задумываются о земельном участке, а 1% — о покупке коммерческой недвижимости. Оставшиеся 3% респондентов пока не определились с видом недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что в Екатеринбурге выросли цены на квартиры. В среднем, за один квадратный метр в центре города продавцы просят 132 635 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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