Нутрициолог Ефимова раскрыла, кому противопоказан чай

06 июня 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Ромашку лучше не пить больше двух недель подряд, сказала Алена Ефимова Фото: Александр Елизаров © URA.RU Черный и зеленый чай противопоказан при беременности, заболеваниях надпочечников и железодефицитной анемии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила нутрициолог, специалист по лечебным протоколам питания Алена Ефимова. «Черный и зеленый чай содержит кофеин, а он препятствует усвоению фолиевой кислоты. Не стоит их употреблять во время беременности. Кофеин — это психоактивное вещество. Напитки, в которых он содержится, стимулируют нервную систему. Поэтому людям, у которых есть проблемы с надпочечниками, не стоит употреблять черный и зеленый чай. Также кофеин способствует расширению сосудов и может вызвать тахикардию», — рассказала Алена Ефимова. По ее словам, такой чай содержит соединения, которые могут навредить пищеварению и усвоению важных для организма элементов. «Он содержит танины. Если у вас железодефицитная анемия, например, низкое железо, гемоглобин или ферритин, то вам противопоказан чай, так как он будет препятствовать усвоению железа. Также танины могут ухудшать пищеварение», — объяснила нутрициолог. Собеседница агентства отметила, что качество чая тоже играет важную роль. «Я думаю, что ни для кого не секрет, что чай в масс-маркете чаще всего бывает низкого качества и заражен плесенью и пестицидами», — предупредила эксперт. В качестве алльтернативы привычным черному и зеленому чаю Ефимова предложила воду и травяные сборы. «Лучше пить воду, но не кипяток. Если вы не можете отказаться от чая, то стоит выбирать органические и крупнолистные, а лучше переходить на травяные сборы. Но учтите, что их нельзя пить на постоянной основе, нужно чередовать. Например, ромашку нельзя пить больше двух недель подряд, так как она является природным антибиотиком», — заключила нутрициолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Черный и зеленый чай противопоказан при беременности, заболеваниях надпочечников и железодефицитной анемии. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила нутрициолог, специалист по лечебным протоколам питания Алена Ефимова. «Черный и зеленый чай содержит кофеин, а он препятствует усвоению фолиевой кислоты. Не стоит их употреблять во время беременности. Кофеин — это психоактивное вещество. Напитки, в которых он содержится, стимулируют нервную систему. Поэтому людям, у которых есть проблемы с надпочечниками, не стоит употреблять черный и зеленый чай. Также кофеин способствует расширению сосудов и может вызвать тахикардию», — рассказала Алена Ефимова. По ее словам, такой чай содержит соединения, которые могут навредить пищеварению и усвоению важных для организма элементов. «Он содержит танины. Если у вас железодефицитная анемия, например, низкое железо, гемоглобин или ферритин, то вам противопоказан чай, так как он будет препятствовать усвоению железа. Также танины могут ухудшать пищеварение», — объяснила нутрициолог. Собеседница агентства отметила, что качество чая тоже играет важную роль. «Я думаю, что ни для кого не секрет, что чай в масс-маркете чаще всего бывает низкого качества и заражен плесенью и пестицидами», — предупредила эксперт. В качестве алльтернативы привычным черному и зеленому чаю Ефимова предложила воду и травяные сборы. «Лучше пить воду, но не кипяток. Если вы не можете отказаться от чая, то стоит выбирать органические и крупнолистные, а лучше переходить на травяные сборы. Но учтите, что их нельзя пить на постоянной основе, нужно чередовать. Например, ромашку нельзя пить больше двух недель подряд, так как она является природным антибиотиком», — заключила нутрициолог.